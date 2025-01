BofA: utile netto a $1,2 mld per la divisione wealth and investment management

Utile netto di 1,2 miliardi di dollari per la divisione Global Wealth and Investment Management di Bank of America che si è unita ad altre big del settore bancario a stelle e strisce e ha alzato il velo sui conti dell’ultimo trimestre 2024.

La stessa divisione dedicata all’asset management ha registrato ricavi pari a 6 miliardi di dollari, in aumento del 15%, che riflettono un aumento del 23% delle commissioni di gestione patrimoniale da livelli di mercato più elevati e forti flussi AUM.

BofA: svelata la trimestrale. Ecco tutti i dati

A far da traino ai conti di Bank of America, superiori alle aspettative per quanto riguarda gli utili e i ricavi, il reddito da investment banking e da interessi migliore del previsto. Nel dettaglio la banca d’affari americana ha dichiarato che l’utile del quarto trimestre è più che raddoppiato a 6,67 miliardi di dollari, o 82 centesimi per azione, rispetto all’anno precedente, quando la banca aveva subito una valutazione di 2,1 miliardi di dollari da parte della Federal Deposit Insurance Corp. legata ai fallimenti delle banche regionali del 2023 e un onere di 1,6 miliardi di dollari legato alla contabilizzazione degli swap sui tassi di interesse.

“Abbiamo chiuso il 2024 con un quarto trimestre solido – ha commentato il CEO Brian Moynihan – Ogni fonte di fatturato è aumentata e abbiamo visto una crescita migliore del settore nei depositi e nei prestiti. Abbiamo anche concluso con un capitale e una liquidità solidi, che ci hanno consentito di restituire 21 miliardi di dollari di capitale agli azionisti nel 2024. Riteniamo che questo ampio slancio prepari molto bene il 2025 per Bank of America. Ringrazio tutti i miei compagni di squadra per un altro grande anno e insieme non vediamo l’ora di guidare l’azienda nel 2025 in un contesto di un solido ambiente economico.

I ricavi sono saliti del 15% a 25,5 miliardi di dollari grazie all’aumento delle commissioni di investment banking e di gestione patrimoniale e a risultati di trading più solidi. Le commissioni dell’investment banking sono aumentate del 44% a 1,65 miliardi di dollari, circa 180 milioni in più di quanto previsto dagli analisti. Un segnale che la banca ha chiuso bene l’anno, visto che solo il mese scorso l’amministratore delegato Brian Moynihan aveva dichiarato agli investitori che le commissioni di investment banking sarebbero aumentate del 25% nel trimestre.

A differenza di rivali come Goldman Sachs, le operazioni di trading di Bank of America non hanno superato in modo significativo le aspettative nel trimestre. I ricavi da reddito fisso sono saliti del 13% a 2,48 miliardi di dollari, più o meno in linea con le stime di StreetAccount, mentre i ricavi da azioni sono saliti del 6% a 1,64 miliardi di dollari, anch’essi sostanzialmente in linea con le aspettative. Ma l’azienda ha dichiarato che il reddito netto da interessi, uno dei dati più seguiti per l’istituto di credito, è salito del 3% a 14,5 miliardi di dollari, superando le stime di circa 170 milioni di dollari.