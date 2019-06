Gestori mai così pessimisti dalla Grande recessione

Il pessimismo dei gestori dei fondi globali è ai massimi dall’agosto 2011, nonostante un deciso recupero della borsa Usa a partire dall’inizio dell’anno e un indice Dow distante meno del 2% rispetto ai massimi storici. Le ragioni di preoccupazione, guardando avanti, infatti non mancano, fra tensioni commerciali e possibili ripercussioni sulla crescita americana.

Secondo l’ultimo sondaggio degli asset manager condotto da Bank of America Merrill Lynch, l’allocazione dei gestori in titoli azionari (i titoli più volatili e più redditizi quando è in atto una fase di espansione economica) è ai minimi storici. Al tempo stesso la quota del portafoglio destinata al contante e agli asset cash-like è ai massimi dall’agosto 2011, segno che i fund manager desiderano più liquidità a disposizione per affrontare e magari approfittare di una correzione sui mercati. Infine, i Treasuries hanno guadagnato maggior spazio nell’allocazione media dei gestori, anche qui a confermare i sentori di possibili sconvolgimenti sul fronte azionario.

Il Bull & Bear indicator di BofA è dunque passato a 2,3 dal precedente 2,5. I risultati sono frutto di un’indagine condotta su 179 manager globali aventi in gestione circa 500 miliardi di dollari.