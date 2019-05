Blockchain alleata del lusso nella lotta alla contraffazione

La tecnologia blockchain va in soccorso dei big della moda per garantire l’autenticità del prodotto e la trasparenza della filiera, due priorità per i consumatori di prodotti di lusso. Lo sa bene il colosso del lusso LVMH che, secondo CoinDesk, tra maggio e giugno è pronta a lanciare AURA, una blockchain d’autenticazione dei suoi prodotti che inizialmente dovrebbe riguardare Louis Vuitton e Parfums Christian Dior. E in un secondo momento potrebbe essere estesa agli altri brand in portafoglio e ospitare anche quelli della concorrenza.

AURA fornirà la prova di autenticità di beni di lusso e darà traccia delle loro origini, a partire dalle materie prime. In una fase successiva la piattaforma dovrebbe occuparsi di protezione della proprietà intellettuale creativa, ma anche di offerte esclusive ed eventi per i clienti di ogni marchio.

A conferma dell’importanza strategica della tecnologia blockchain nel settore della moda, Michele Casucci, fondatore e amministratore delegato di Certilogo, leader globale nell’autenticazione digitale dei prodotti e nel consumer engagement per i settori della moda e del lusso, ha affermato: