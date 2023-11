Black Friday, ecco cosa dicono gli italiani. Numeri e trend per il 2023

Anche quest’anno gli italiani si preparano agli acquisti del Black Friday. Quasi 7 persone su 10 sono pronte a quello che ormai è diventato uno dei primi assaggi dello shopping di Natale. È, infatti, ormai alle porte l’appuntamento che sancisce l’avvio ufficiale della stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti e che sta condizionando sempre più gli italiani. Il “Venerdì nero”, come da tradizione, si svolge all’indomani del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving Day), e quest’anno sarà in calendario il 24 novembre. Fisicamente o virtualmente milioni di persone cercheranno di accaparrarsi qualsiasi prodotto, rincorrendo ai super-sconti: si va dall’abbigliamento agli elettrodomestici, fino all’informatica e alla cosmesi.

L’evento dovrebbe limitarsi al solo venerdì, come da tradizione. Ma da anni questo Venerdì è arrivato a durare diversi giorni, fino a concludersi in occasione di un altro giorno di sconti, il Cyber Monday. E malgrado la situazione economica non così brillante, quest’anno aumenta il numero di coloro che intendono spendere qualche centinaio di euro per il Black Friday,

Black Friday, il 68% è pronto all’acquisto

Come riportato dall’annuale indagine a tema Black Friday di Idealo, ormai in Italia quasi tutti sanno di cosa si tratti. Ben il 94% degli intervistati lo conosce, e addirittura il 68% degli acquirenti si dice pronto ad acquistare un prodotto durante questa giornata (si tratta del 3% in più rispetto al dato del 2022). E anche se solo poco più del 17,3% è indeciso, questo dato rimane comunque significativo, perché l’effettiva intenzionalità potrebbe essere determinante per l’esito. Riferendoci allo scorso anno, a ottobre, il 65% del campione aveva dichiarato di essere interessato a fare acquisti. Chi però ha effettivamente acquistato qualcosa durante la giornata è stato solo il 43%.

Di contro, chi non farà acquisti nel corso del Black Friday sarà quest’anno solo il 9% del campione intervistato. I motivi per cui quest’anno queste persone non vogliono fare acquisti in occasione del Venerdì Nero sono molteplici:

il 37% non crede si tratti di una vera occasione di risparmio .

. il 36% non sa se avrà bisogno o meno di acquistare un prodotto o servizio.

o meno di acquistare un prodotto o servizio. il 26% non farà acquisti per limitare i propri consumi ,

, il 22% eviterà di prenderne parte per una concreta necessità di risparmiare.

Guardando sempre all’intenzione del consumatore, come riporta l’analisi di idealo, “[…] oltre l’87% del campione sta pianificando di acquistare sicuramente o probabilmente dei regali di Natale.“. Probabilmente per godere di sconti e occasioni altrimenti non disponibili all’avvicinarsi del 25 dicembre.

Quest’anno, inoltre, l’interesse all’acquisto è tale da imporsi non solo sulle modalità, ma anche sulle proprie idee. Il 60% degli intervistati si dice disposto ad acquistare da uno shop meno noto, purché garantisca sconti di rilievo durante il Black Friday. Addirittura, il 61% si dice pronto non solo alla festa, ma anche “[…] a rinunciare al concetto di sostenibilità in cambio di un vero affare“.

La spesa per il Black Friday sale a 256 euro

Guardando al budget, è previsto un aumento rispetto all’anno precedente. Se nel 2022 il consumatore era disposto a spendere fino a 251 euro, per il 2023 il budget aumenta di 5 euro, passando a 256 euro. Ma la spesa si differenzia notevolmente tra fasce d’età. Chi spenderà meno saranno quelli della Generazione Z (tra i 18 e 24 anni), con un budget medio di 197 euro, mentre nel caso dei Baby Boomer (over 55) si arriva a 292 euro. E ancora gli uomini dicono di sentirsi disposti a spendere fino a 282 euro, mentre le donne puntano al risparmio, mirando ad una spesa media di 222 euro.

Dall’analisi l’interesse degli acquisti sembra sia tutto rivolto all’elettronica, almeno per il 58% degli intervistati. In seconda e terza posizione il comparto dell’abbigliamento domina, con circa il 39-40% degli intervistati desiderosi di nuove scarpe o articoli di moda. Seguono la cosmetica (31%), e prodotti culturali quali libri e musica (26%). Quasi 1 persona su 4 sfrutterà il Black Friday per acquistare giocattoli o articoli da gaming.

Rimane stabile la volontà dei consumatori ad acquistare tramite il canale online anche per quest’edizione. Oltre il 52% degli intervistati pensa che acquisterà esclusivamente sui canali digitali. Solo il 9% la pensa diversamente, optando per gli acquisti in loco. In mezzo a questi, il 39% è pronto a fare acquisti sia digitali che fisici.