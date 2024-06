Bitcoin, trend rialzista vede nuovi massimi

Il Bitcoin torna sopra i 70.000 dollari dopo che nella giornata di ieri 10 ETF statunitensi sul prezzo spot hanno registrato afflussi netti record di 886,8 milioni di dollari. Ma fin dove può spingersi il prezzo della criptovaluta per eccellenza?

Il punto tecnico sul Bitcoin (a cura dell’ufficio studi di WSI)

Il Bitcoin (BTC/USD) mostra una tendenza rialzista sostenuta, con il prezzo attuale che si attesta intorno a 71.000 dollari. Dal minimo relativo toccato a ottobre 2023, il prezzo ha intrapreso un forte movimento ascendente, supportato dalla trendline di medio periodo (linea blu) e dalle medie mobili a 50 e 200 periodi, che fungono da importanti supporti dinamici.

I recenti movimenti del Bitcoin

Il Bitcoin ha recentemente testato la resistenza chiave a 71.431 dollari senza riuscire a superarla, ritirandosi leggermente. Questa resistenza è rafforzata dalla trendline discendente a lungo termine (linea viola), che parte dal massimo storico del 13 marzo (73.794 dollari). Se il prezzo riuscisse a rompere con decisione questa resistenza, si aprirebbero ulteriori spazi verso l’assalto dei massimi.

L’indice di forza relativa (RSI) a 14 periodi si trova attualmente a 62, indicando che il mercato non è ancora in zona di ipercomprato, suggerendo quindi che c’è ancora spazio per ulteriori rialzi prima di una possibile correzione. Il volume di scambio è stato consistente, con un picco evidente durante i movimenti più importanti, segnalando un forte interesse da parte degli investitori.

Negli ultimi mesi, il Bitcoin ha registrato una performance notevole, con un incremento significativo dai minimi di ottobre. Nell’ultima settimana, il prezzo ha mostrato una buona resilienza, mantenendosi sopra i livelli di supporto critici e tentando di superare la resistenza chiave.

In tale scenario, la rottura della resistenza a 71.431 dollari potrebbe spingere il prezzo verso il primo target a 73.794 dollari e poi a salire nuovi record assoluti. Al ribasso, una rottura del supporto a 67.266 dollari potrebbe portare a una correzione verso i livelli di supporto a 63.917 dollari e successivamente a 60.567 dollari.

In sintesi, conclude l’ufficio studi di WSI, il Bitcoin rimane in una solida tendenza rialzista, supportata da forti volumi di scambio e indicatori tecnici favorevoli. Tuttavia, è essenziale monitorare i livelli chiave di resistenza e supporto per valutare la sostenibilità del movimento attuale e identificare potenziali inversioni di tendenza.