Bitcoin Mining Council: l’efficienza del Mining è aumentata del 63%

Il mining di Bitcoin (BTC) sta diventando più efficiente mentre le aziende utilizzano sempre più energia verde per le loro operazioni di mining, secondo un recente sondaggio del Bitcoin Mining Council (BMC), un forum globale volontario di società di mining di Bitcoin. Il Bitcoin Mining Council (BMC) è un gruppo di 44 società di mining di Bitcoin che affermano di rappresentare il 50% della rete globale di Bitcoin, o 100,9 exahash (EH). Lunedì ha pubblicato un nuovo rapporto con i risultati.

Bitcoin è stato criticato per il suo elevato consumo di energia e l’industria del mining è desiderosa di mostrare la sua adozione di fonti di energia più ecologiche o sottoprodotti di scarto derivanti da altre operazioni per combattere le critiche.

Il sondaggio, soprannominato “Bitcoin Mining Data Review del primo trimestre 2022” e pubblicato lunedì, afferma che l’efficienza di Bitcoin è cresciuta del 6% nel primo trimestre dell’anno e del 63% anno su anno, da 12,6 EH per gigawatt (GW) nel primo trimestre del 2021 a 20,5 EH per GW nel primo trimestre del 2022.

Secondo Michael Saylor, CEO di MicroStrategy , che è un membro fondatore di BMC:

“Abbiamo osservato un aumento dell’efficienza del 63% su base annua grazie ai progressi nella tecnologia dei semiconduttori, alla rapida espansione delle attività di mining nordamericane, all’esodo cinese, all’adozione mondiale di energia sostenibile e moderne tecniche di estrazione di Bitcoin”.

Inoltre, i partecipanti al sondaggio, che secondo quanto riferito costituiscono il 50% della rete globale Bitcoin, che rappresenta 100,9 exahash (EH), stanno attualmente utilizzando elettricità con un mix energetico sostenibile del 64,6%.

I reali consumi del mining

I dati forniti da BMC contraddicono uno studio di febbraio pubblicato sulla rivista scientifica Joules che evidenziava come il crypto mining avesse contribuito a un aumento del 17% delle emissioni di carbonio prodotte dalle operazioni a sostegno della rete Bitcoin. Secondo questi dati, il mix di elettricità sostenibile dell’industria del mining globale di Bitcoin è attualmente al 58,4%, in aumento del 59% anno su anno.

In una presentazione, il consiglio ha anche osservato che il mining di Bitcoin rappresenta una quantità insignificante di energia globale e genera emissioni di carbonio trascurabili, che rappresentano solo lo 0,085% della produzione mondiale di CO². Il rapporto scompone il consumo energetico totale stimato per settore, sostenendo che le operazioni globali di estrazione di Bitcoin utilizzano 247 terawattora (TWh), meno della metà di ciò che consumano le operazioni di estrazione dell’oro.

Il consiglio ha affermato che l’efficienza del mining di Bitcoin sta migliorando rapidamente, il che potrebbe aprire la strada all’adozione istituzionale. In particolare, il BMC ha stimato che l’efficienza mineraria potrebbe aumentare di un fattore 3x nei prossimi quattro anni e 2x nei successivi quattro anni.

Marcus Sotiriou, analista presso il broker di asset digitali GlobalBlock con sede nel Regno Unito, ha dichiarato in un commento:

“Questi miglioramenti sono interessanti per le istituzioni che vedono l’impatto ambientale come uno dei motivi principali per non investire in Bitcoin”.

Vale la pena notare che il CEO di Tesla e SpaceX, Elon Musk, ha affermato che avrebbe ricominciato ad accettare pagamenti in BTC per l’acquisto di veicoli quando la percentuale di utilizzo di energia rinnovabile di Bitcoin avesse superato il 50%.

Musk non è coinvolto nel BMC. Secondo il sito web del consiglio, il miliardario s non ha alcun ruolo e “l’entità del suo coinvolgimento è stato partecipare a una chiamata educativa con un gruppo di società nordamericane per discutere del mining di Bitcoin”.