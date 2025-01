Bitcoin, Intesa Sanpaolo entra nel mondo delle criptovalute

Anche le grandi banche italiane comprano Bitcoin. Intesa Sanpaolo ha acquistato 11 Bitcoin per un controvalore di circa 1 milione di euro, segnando la prima transazione diretta in criptovaluta fisica da parte di una banca del nostro Paese. L’operazione rappresenta un momento cruciale per il settore bancario, aprendo nuove prospettive nell’integrazione tra finanza tradizionale e mondo cripto.

“Era solo questione di tempo”, ha dichiarato Michele Mandelli, managing partner di CheckSig. “Il desk di crypto proprietary trading di Intesa Sanpaolo, attivo ormai da due anni, fino ad oggi operava su strumenti tradizionali, come gli ETP. Questo primo investimento diretto in Bitcoin fisico ‘rompe un muro’, segnando una svolta simbolica e operativa, resa possibile anche dalla normativa Mica, che offre un quadro regolamentato per l’accesso delle banche al mercato delle criptovalute”.

Mandelli ha evidenziato che il valore economico dell’operazione, pari a circa 1 milione di euro, è simbolico rispetto alle dimensioni del gruppo Intesa Sanpaolo, ma la vera notizia è nel percorso intrapreso: a prescindere dall’importo, la banca dimostra di aver attivato i processi operativi necessari a trattare cripto, aprendo la strada ad ulteriori futuri servizi.