Bill Gates: Ho imparato a gestire il tempo grazie a Warren Buffett

Secondo Gates, uno dei motivi per cui riempire ogni minuto del proprio programma è visto come un segno di serietà è perché spesso si tende a confondere quantità con qualità. La ricerca dimostra che lavorare troppo non solo può ridurre l’efficacia e la produttività, ma può anche influire negativamente sulla salute e sul benessere complessivo.

È stato solo quando ha visto l’agenda personale del CEO di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, che Gates ha imparato a dare un po’ di tregua a se stesso e ai suoi dipendenti.

La scienza conferma il metodo di Warren Buffett, che si basa sull’idea di lavorare in modo più intelligente anziché più a lungo. Secondo uno studio condotto nel 2014 presso la Stanford University, la competenza dei lavoratori diminuisce significativamente quando superano le 50 ore settimanali di lavoro.

La ricerca ha rivelato che le persone che lavorano fino a 70 ore alla settimana hanno la stessa efficienza lavorativa di coloro che trascorrono 55 ore settimanali.

“Prenditi cura di te stesso e del tuo benessere, perché alla fine il tempo che dedichi alla tua vita personale e agli altri sarà ciò che conta di più”.

Un altro motivo per cui è importante dare valore al tempo libero è perché permette di dedicare attenzione alle proprie relazioni e al benessere mentale. Gates ha spiegato che quando si è costantemente oberati di lavoro, si rischia di trascurare le persone care e non dare importanza ai momenti di gioia e successo, così come alle sconfitte.

“Non aspettate come ho fatto io per imparare questa lezione”, ha aggiunto.

“Prendetevi il tempo necessario per coltivare le vostre relazioni, per celebrare i vostri successi e per riprendervi dalle perdite. Prendetevi una pausa quando ne avete bisogno. Prendetevi cura delle persone intorno a voi quando ne hanno bisogno”.

Come possiamo applicare questi insegnamenti nella nostra vita quotidiana?

Innanzitutto, è importante fare una pausa e prendersi il ​​tempo per se stessi. Questo può significare dedicare del tempo ogni giorno a un’attività che ci piace, come fare una passeggiata, leggere un libro o fare esercizio fisico.

In secondo luogo, è fondamentale stabilire dei limiti e rispettarli. Imposta delle ore di lavoro definite e cerca di essere disciplinato nell’aderire a esse. Non lasciare che il lavoro invada e prenda il sopravvento sulla tua vita privata.

Inoltre, impara ad ascoltare il tuo corpo e a riconoscere quando hai bisogno di una pausa. Non ignorare i segnali di stanchezza o stress e cerca di prenderti del tempo per rilassarti e recuperare.

Infine, cerca di coltivare le relazioni con le persone che ti sono care. Dedica del tempo per stare con loro, condividere esperienze ed essere presenti nei momenti di gioia e difficoltà.