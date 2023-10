L’accordo è stato finalizzato, e la notizia è destinata a far parlare di sé. Bill Gates, attraverso la sua potente società Four Seasons, ha ora assicurato la proprietà di un’eccezionale dimora situata in via San Giorgio, la quale è comunemente conosciuta come il prestigioso “Castello di Portofino“.

Questa straordinaria residenza si estende su una superficie di ben 1.200 metri quadrati ed è suddivisa in ben 12 eleganti appartamenti. Vanta persino l’esclusività di una spiaggia privata che si affaccia sullo splendido mare. La cifra che circola in merito all’acquisto di questa sontuosa proprietà varia, ma sembra aggirarsi in una forbice tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Hotel di lusso o uso residenziale? Il caso attorno al “Castello di Portofino”

La mossa di Gates di acquistare questa residenza attraverso la sua società Four Seasons è sicuramente audace. L’obiettivo del fondatore di Microsoft è chiaro: trasformare il Castello in un esclusivo hotel di lusso, un progetto ambizioso che potrebbe rappresentare una svolta significativa per questa iconica proprietà. Tuttavia, ci sono ostacoli da superare poiché la struttura è attualmente classificata come “uso abitativo residenziale”, il che significa che sarà necessario ottenere un cambio di destinazione d’uso dell’immobile per realizzare questa visione.

Ma su questo il sindaco Matteo Viacava ha chiarito:

Il piano regolatore è molto chiaro e lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale. Immagino che Bill Gates lo sappia. Siamo contenti che una persona così importante abbia dimostrato interesse per Portofino. Ma le regole sono regole e vanno rispettate da tutti.

Gli inquilini all’interno del Castello di Portofino

Il proprietario uscente della villa sembra aver mantenuto un profilo basso in merito all’affare di Bill Gates, evitando di commentare pubblicamente l’acquisizione. Tuttavia, alcuni mesi fa aveva fatto una dichiarazione interessante, affermando che una trattativa era in corso. Sebbene non fosse direttamente coinvolto nella trattativa e non avesse dettagli immediati sui potenziali acquirenti, aveva aperto alla possibilità di considerare un’offerta adeguata da parte di Four Seasons, con Bill Gates come figura chiave. Questo suggerisce che il proprietario uscente era aperto all’idea di vendere la proprietà a un acquirente di prestigio come Gates, soprattutto se l’offerta fosse stata vantaggiosa.

E gli inquilini? È stato confermato che molte celebrità che risiedevano negli appartamenti stanno già pianificando il loro trasloco, avendo come termine ultimo il 31 ottobre. Tra questi notevoli nomi ci sono anche membri delle famiglie Loro Piana e Armani, e vale la pena sottolineare che la sorella minore di Giorgio Armani, Rosanna, attualmente vive nella proprietà.

È importante riconoscere che questa non è una semplice migrazione, ma una transizione significativa nella vita di queste celebrità. L’acquisto da parte di Bill Gates e la prospettiva di trasformare il Castello in un hotel di lusso hanno comportato la necessità di sgomberare gli attuali residenti. Questo cambiamento segna la fine di un’era, considerando che in passato la proprietà apparteneva a Jeannie Watt Mumm, la baronessa e vedova del barone Mumm, che ancor oggi è ricordata con affetto a Portofino come “la signora del Castello di San Giorgio”.

Portofino, meta esclusiva per gli ultra miliardari

Negli ultimi mesi, Portofino ha visto un’attività significativa di acquisti e investimenti immobiliari da parte di celebrità e imprenditori di alto profilo. Oltre alla villa di Piersilvio Berlusconi, che è attualmente in fase di restauro, ci sono state le seguenti acquisizioni notevoli del marchio di moda Dolce e Gabbana, che ha acquisito una proprietà nella zona, ma anche la casa di moda Jacquemus che ha effettuato un investimento immobiliare nella zona e Louis Vuitton ha anch’esso acquisito una proprietà a Portofino. Inoltre, Bernard Arnault, un magnate dell’industria del lusso, ha acquisito l’hotel Splendido, che è stato classificato come 20° miglior hotel secondo Condé Nast Traveller. Ha anche acquisito lo Splendido Mare, i bagni Fiore e il ristorante Langosteria di Paraggi.

Negli ultimi giorni era circolata anche la notizia che Elon Musk aveva deciso di costruire una casa in Italia in Alto Adige; era stato divulgato qualche mese fa un video del rendering della casa di Musk che sta costruendo in mezzo ai monti, della grandezza di 800 metri quadri, piscina sospesa, 15 bagni, cantina vini, spa, e molto ancora, a lo stesso fondatore di Tesla ha smentito via social.