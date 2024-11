Big tech alla prova trimestrali: Amazon e Apple battono le stime di Wall Street

Seduta negativa per Wall Street, frenata dalle Big Tech nonostante i conti migliori sia di Amazon che di Apple. Nel dettaglio il colosso dell’e-commerce ha registrato utili e ricavi migliori del previsto per il terzo trimestre, grazie alla crescita delle attività di cloud computing e di pubblicità. Apple, sotto la guida di Tim Cook, ha riportato risultati positivi per l’ultimo trimestre trainato dalle buone vendite di iPhone ma delude l’outlook per il trimestre in arrivo, che è quello più importante per l’azienda.

Amazon: in crescita settore cloud

Il colosso fondato da Steve Jobs segna utili a 1,43 dollari contro gli 1,14 dollari per azione previsti da LSEG e ricavi a 158,88 miliardi di dollari contro i 157,2 miliardi di dollari attesi da LSEG. Wall Street sta osservando anche altri numeri del rapporto tra cui AWS, ossia Amazon Web Services che segna 27,4 miliardi di dollari contro i 27,5 miliardi previsti, secondo StreetAccount, mentre la pubblicità segna 14,3 miliardi di dollari contro i 14,3 miliardi attesi, secondo StreetAccount.

Per quanto riguarda il cloud, i ricavi di Amazon Web Services sono stati un po’ inferiori alle stime del consenso, ma stanno crescendo più rapidamente rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le vendite sono cresciute del 19% nel trimestre rispetto a un anno fa, quando avevano registrato un’accelerazione del 12%. L’anno scorso l’azienda ha dovuto affrontare un rallentamento della crescita del suo business cloud, in quanto i clienti hanno ridotto i loro budget a causa delle crescenti preoccupazioni economiche. AWS continua a crescere più lentamente dei suoi principali concorrenti. Il fatturato di Azure e di altri servizi cloud di Microsoft ha raggiunto il 33%, mentre il fatturato di Google Cloud di Alphabet è aumentato di quasi il 35%.

L’amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha dichiarato che l’azienda prevede di spendere circa 75 miliardi di dollari in investimenti interni nel 2024 e che sospetta che l’azienda spenderà di più nel 2025

“Gli aumenti sono dovuti all’IA generativa”, ha dichiarato Jassy durante una telefonata con gli analisti. “Si tratta di un’opportunità davvero insolitamente grande, forse unica nella vita”, ha aggiunto, sottolineando che gli azionisti ‘si sentiranno bene nel lungo termine, perché la stiamo perseguendo in modo aggressivo’.

La pubblicità è stata un altro punto di forza del rapporto di Amazon. Le vendite sono aumentate del 19% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 14,3 miliardi di dollari nel trimestre, superando la crescita dell’attività principale di vendita al dettaglio di Amazon.

Amazon ha previsto per il trimestre in corso un fatturato compreso tra 181,5 e 188,5 miliardi di dollari, che rappresenterebbe una crescita tra il 7% e l’11% su base annua. Il punto intermedio di questo intervallo, 185 miliardi di dollari, è stato inferiore alla stima media degli analisti di 186,2 miliardi di dollari, secondo LSEG.

L’utile operativo del terzo trimestre è cresciuto del 56% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 17,4 miliardi di dollari, a dimostrazione del fatto che l’attenzione di Amazon per l’efficienza e la continua riduzione dei costi continua a sollevare la linea di fondo. Jassy si è concentrato sulla riduzione delle spese in tutta l’azienda, tagliando più di 27.000 posti di lavoro dall’inizio del 2022. Quest’anno Amazon ha continuato a ristrutturare i suoi team.

Wall Street ha applaudito la campagna di Jassy per il contenimento delle spese, con le azioni di Amazon in rialzo del 23% circa su base annua. Nello stesso periodo il Nasdaq ha guadagnato circa il 27%.

Apple: vendite trainate dall’iPhone

Apple, sotto la guida di Tim Cook, ha riportato risultati positivi per l’ultimo trimestre. L’utile per azione (EPS) rettificato è stato di 1,64 dollari, superando le stime di 1,60 dollari. I ricavi complessivi ammontano a 94,93 miliardi di dollari, anch’essi sopra le previsioni di 94,58 miliardi. I segmenti di iPhone e Mac hanno mostrato prestazioni in linea con le aspettative, con ricavi per l’iPhone a 46,22 miliardi di dollari, rispetto ai 45,47 miliardi stimati, e ricavi per il Mac a 7,74 miliardi, leggermente inferiori rispetto ai 7,82 miliardi previsti. Tuttavia, le vendite di iPad sono state leggermente inferiori rispetto alle previsioni, con ricavi di 6,95 miliardi contro i 7,09 miliardi stimati.

Il trimestre ha registrato un utile netto di 14,73 miliardi di dollari (97 centesimi per azione), una riduzione rispetto ai 22,96 miliardi di dollari (1,47 dollari per azione) dello stesso periodo dell’anno scorso. Tuttavia, l’utile per azione rettificato di Apple è aumentato del 12% su base annua, segno di una solida gestione nonostante i cambiamenti nei costi fiscali.

A livello annuale, il fatturato è aumentato del 2%, raggiungendo i 391,04 miliardi di dollari, con un incremento del 6% nel periodo di settembre. Inoltre, la liquidità disponibile della compagnia è arrivata a 156,65 miliardi di dollari, a testimonianza della sua posizione finanziaria solida.