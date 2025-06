BG SAXO, arriva un nuovo PAC in ETF: flessibilità e trasparenza per gli investitori italiani

I PAC piacciono sempre di più agli investitori italiani, strumenti che combinano semplicità, diversificazione ed efficienza. In tale contesto, BG SAXO ha annunciato il lancio di un nuovo PAC in ETF, sviluppato in collaborazione con alcuni dei principali asset manager globali come Amundi, BlackRock e WisdomTree. Questo prodotto, rivolto soprattutto ai giovani tra i 25 e i 45 anni, offre un’opportunità di investimento automatica e flessibile, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni accessibili e su misura per i risparmiatori del Bel Paese.

I trend di PAC ed ETF

In particolare, tra gli investitori italiani continuano a guadagnare terreno i Piani di Accumulo di Capitale: il 72% ne conosce le caratteristiche, il 24% già li utilizza e il 23% prevede di adottarli nei prossimi 12 mesi. Al contempo, nel 2025 gli ETF hanno compiuto in Europa 25 anni: con un mercato il cui valore ammonta a circa 2,3 trilioni di dollari e 254 miliardi di afflussi netti nel 2024 per gli ETF UCITS europei (il doppio rispetto all’anno precedente e in linea con le previsioni 2025), in un quarto di secolo questo strumento è diventato uno dei più apprezzati dagli investitori per trasparenza, diversificazione ed efficienza.

L’iniziativa di BG SAXO

È in tale scenario che BG SAXO, broker nato dalla joint venture tra Saxo Bank e Banca Generali, annuncia il lancio del suo nuovo PAC in ETF sviluppato in collaborazione con Amundi, BlackRock e WisdomTree. Questo strumento è la versione italiana del servizio Autoinvest di Saxo Bank, già attivo con successo in diversi mercati europei, dove, a poche settimane dal lancio, ha raccolto quasi 50mila utenti interessati a soluzioni di investimento automatiche e flessibili.

Uno strumento a lungo termine

“Con il lancio del nostro PAC in ETF vogliamo rispondere alle esigenze di un mercato in cui gli utenti sono sempre più consapevoli e alla ricerca di strumenti accessibili, flessibili e coerenti con i propri obiettivi di lungo periodo. L’investimento non è più solo una questione di performance, ma diventa parte integrante della costruzione del benessere futuro. Il PAC nasce con questa ambizione: rendere l’investimento in ETF più accessibile e su misura. In BG SAXO crediamo, infatti, che tutti debbano avere l’opportunità di realizzare i propri progetti di vita e per questo sviluppiamo soluzioni semplici da usare, efficienti nei costi e trasparenti”, ha commentato Gian Paolo Bazzani, CEO di BG SAXO.

Le caratteristiche del PAC

Pensato per rendere l’investimento in ETF semplice, automatico e accessibile, il PAC di BG SAXO consente di investire in modo ricorrente su una selezione di ETF semplici – inclusi quelli targati Amundi, iShares di BlackRock e WisdomTree – con un livello di personalizzazione totale: è l’investitore a scegliere quanto investire ogni mese, su quali ETF ripartire la somma e con quale allocazione. In qualsiasi momento, è possibile modificare l’importo, cambiare gli ETF selezionati o rivedere la ripartizione. Gli acquisti vengono effettuati automaticamente il quinto o il quindicesimo giorno del mese, a scelta dell’utente. Il servizio è inoltre completamente gratuito: non è previsto nessun costo di apertura, gestione o negoziazione né è richiesto un deposito minimo; gli unici costi applicabili sono quelli previsti dalla normativa fiscale vigente (es. imposta di bollo) o commissioni di cambio valuta per ETF non denominati in euro. Il PAC può inoltre essere potenziato grazie alla funzione “Investimento Extra”, che consente di investire in automatico anche eventuali disponibilità aggiuntive trasferite nel portafoglio, mantenendo la stessa allocazione percentuale impostata nel piano.

La corsa degli investitori in ETF

Negli ultimi 12 mesi, BG SAXO ha registrato una crescita nelle negoziazioni di ETF, incremento che riflette un cambiamento strutturale nelle abitudini degli investitori. A maggio 2025 il numero di operazioni mensili è più che raddoppiato rispetto a giugno 2024, mentre i volumi scambiati sono triplicati, confermando l’interesse sempre maggiore verso strumenti trasparenti, diversificati e a basso costo. Quasi il 10% dei nuovi clienti BG SAXO ha scelto di investire esclusivamente in ETF e oltre il 30% ne detiene almeno uno in portafoglio. Gli ETF sono centrali soprattutto nelle strategie d’investimento dei più giovani che, nell’ultimo anno, hanno visto un aumento significativo tra i clienti di BG SAXO: la fascia degli under 30, in particolare, è cresciuta del +112%.