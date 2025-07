Bezos scarica un altro pezzo di Amazon, incassati oltre $700 mln

Jeff Bezos torna a vendere azioni Amazon. Secondo un documento depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense nella serata di ieri, primo luglio, il fondatore del gigante dell’e-commerce ha venduto oltre 3,3 milioni di titoli per un controvalore complessivo pari a 736,7 milioni di dollari.

L’operazione si inserisce in un piano di vendita automatizzato adottato a marzo, che prevede la cessione di fino a 25 milioni di azioni entro il 29 maggio 2026. Bezos, che ha lasciato il ruolo di CEO di Amazon nel 2021 ma ne è ancora presidente esecutivo, ha venduto azioni della società con regolarità negli ultimi anni, pur restando il maggiore azionista individuale con una partecipazione di circa 905 milioni di azioni.

Continua il piano di disinvestimento

La strategia di disinvestimento programmato seguita da Bezos riflette un approccio ormai consolidato tra i grandi azionisti per monetizzare parte del proprio patrimonio. Già nel febbraio 2024 aveva adottato un piano simile per vendere fino a 50 milioni di azioni nel giro di circa un anno. Una mossa che si inquadra nella strategia, messa in chiaro dal tycoon tempo fa, di voler vendere circa 1 miliardo di dollari l’anno in azioni Amazon per finanziare la sua società di esplorazione spaziale, Blue Origin.

Bezos ha inoltre donato parte delle sue azioni alla Day 1 Academies, la sua fondazione no profit che sta sviluppando una rete di scuole prescolari ispirate al metodo Montessori in vari stati americani.

Terzo uomo più ricco al mondo, alle spalle di Elon Musk e Mark Zuckerberg, il miliardario, il cui patrimonio netto è stimato in circa 240 miliardi di dollari secondo il Bloomberg Billionaires Index, ha venduto nel 2023 azioni per quasi 5 miliardi di dollari. Parte dei proventi, in passato, sono stati destinati al finanziamento di Blue Origin, la sua azienda di esplorazione spaziale, e alla Day 1 Academies, iniziativa filantropica che promuove l’educazione prescolare.

L’attenzione resta ora rivolta alla traiettoria futura del titolo Amazon e all’uso che il miliardario farà dei capitali raccolti, tra interessi filantropici, investimenti spaziali e progetti imprenditoriali.

…dopo le nozze milionarie

Il tempismo della vendita non è passato inosservato: è arrivata pochi giorni dopo il suo matrimonio con la giornalista Lauren Sanchez, celebrato a Venezia con una cerimonia extralusso stimata in circa 50 milioni di dollari. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e suscitato anche proteste da parte di alcuni residenti veneziani per l’impatto logistico e mediatico sulla città.