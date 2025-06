Bezos-Sanchez: matrimonio da capogiro a Venezia. Ecco le cifre

Jeff Bezos, fondatore di Amazon e uno degli uomini più ricchi del pianeta, ha sposato Lauren Sánchez con una cerimonia che ha attirato l’attenzione mondiale, celebrata nella splendida cornice di Venezia. La città lagunare si è trasformata per l’occasione: motoscafi di lusso, ospiti vip, hotel a sette stelle e location da sogno hanno fatto da sfondo a nozze che hanno costi decisamente fuori dall’ordinario.

Bezos-Sanchez: quanto è costato il matrimonio

Le stime parlano di una spesa complessiva compresa tra i 10 e i 30 milioni di dollari. Per gran parte delle persone, una cifra così sarebbe semplicemente inimmaginabile, ma per Bezos, con un patrimonio stimato intorno ai 230 miliardi di dollari, questa somma è quasi una spesa marginale. Per capirci, quei 30 milioni rappresentano appena lo 0,013% della sua fortuna totale.

Per rendere l’idea ancora più chiara, Forbes ha fatto un paragone efficace: spendere questa cifra per un matrimonio sarebbe come se un italiano medio pagasse circa 24 euro per la propria cerimonia nuziale. Un calcolo simile, fatto da Quifinanza, lo paragona a soli 3 euro se rapportato a uno stipendio medio.

Quanto ha guadagnato Venezia

Il matrimonio a Venezia non è passato inosservato e ha acceso un acceso dibattito. Ma al di là delle polemiche, l’amministrazione locale sottolinea i vantaggi concreti per la città. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha commentato che l’evento ha portato a Venezia una visibilità mediatica paragonabile a cinque Super Bowl, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

Questo non significa solo una copertura stampa globale, ma anche un impatto diretto sull’economia locale: hotel, ristoranti, artigiani e fornitori hanno beneficiato di un flusso di denaro significativo grazie ai servizi richiesti per la cerimonia e agli alloggi per gli ospiti.

Jeff Bezos: un impero da oltre 220 miliardi di dollari

Jeff Bezos è molto più del solo fondatore di Amazon, azienda che ha creato nel 1994 nel suo garage e che ha portato a diventare un colosso globale dell’e-commerce e della tecnologia. Nonostante si sia dimesso da CEO nel 2021, Bezos detiene ancora una quota consistente di azioni Amazon, che rappresenta la maggior parte del suo patrimonio.

Ma i suoi investimenti si estendono ben oltre l’e-commerce. Possiede il quotidiano Washington Post, l’azienda aerospaziale Blue Origin, e ha messo a disposizione 10 miliardi di dollari per iniziative ambientali tramite il Bezos Earth Fund.

Anche il suo patrimonio immobiliare è impressionante: una tenuta estesa a Washington, DC, attici di lusso a New York e una proprietà da oltre 165 milioni di dollari a Beverly Hills. Tra le sue proprietà più esclusive c’è poi il superyacht “Koru”, lungo 127 metri, del valore di 500 milioni di dollari, dotato di eliporto e di una nave di supporto. Solo il mantenimento di questa nave richiede un equipaggio di oltre 40 persone e costa decine di milioni all’anno.

Lauren Sánchez: patrimonio stellare

Mentre la ricchezza di Bezos domina i riflettori, Lauren Sánchez ha costruito con impegno un proprio successo. Con un patrimonio stimato di circa 30 milioni di dollari, Sánchez è stata una conduttrice televisiva di successo, vincitrice di un Emmy, nota per programmi come Good Day LA ed Extra, e ospite in trasmissioni come The View.

Ma Sánchez è anche imprenditrice e pilota di elicottero: ha fondato Black Ops Aviation, la prima compagnia di riprese aeree condotta da donne, che ha lavorato con grandi nomi come Netflix e Sony, contribuendo anche a produzioni hollywoodiane come Dunkirk. È inoltre autrice di libri per bambini, con il suo primo titolo diventato bestseller del New York Times.

Nel suo portfolio immobiliare ci sono una villa da 11 milioni di dollari a Beverly Hills e una proprietà adiacente da 4,5 milioni. Nel 2021, lei e Bezos hanno inoltre acquistato una tenuta fronte mare da 78 milioni di dollari a Maui, nelle Hawaii, con spiaggia privata e due case.