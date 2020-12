Best Value Award raddoppia, nel 2020 premiate le aziende di Marche e Umbria

Mancano pochi giorni per conoscere i vincitori del Best Value Award 2020, il riconoscimento organizzato da Imprenditore Smart e Banca Mediolanum per le Marche oltre che Lions per l’Umbria, che valorizza le aziende che hanno generato maggiore valore economico, ovvero la capacità dell’azienda di generare una redditività congrua rispetto ai capitali impiegati.

Giunto nel 2020 alla terza edizione, Best Value Award premia le migliori aziende delle Marche e per la prima volta anche quelle dell’Umbria.

La selezione delle aziende finaliste

Alla base degli Awards c’è la ricerca realizzata da Imprenditore Smart, che ha analizzato il tessuto economico delle Marche dell’Umbria, passando in rassegna circa 5.300 aziende marchigiane e 2.400 aziende umbre.

La ricerca è stata condotta analizzando le imprese diversi profili, sia macro che micro, sui dati pre-Covid. L’indicatore del valore economico è molto significativo perché fornisce un’utile proiezione verso il futuro. Le aziende che hanno più valore sono anche quelle meglio posizionate per affrontare le crisi, come quella che stiamo vivendo, e a cogliere le opportunità del periodo post Covid. Questo perché hanno tempo ed energie per gestire lo shock nel breve periodo e immaginare la strategia del lungo temine. Per effettuare un confronto alla pari le aziende esaminate sono state raggruppate in quattro categorie differenti: Ghepardo (valore da 5-10 milioni), Pantera (valore da 10-50 milioni), Tigre (valore da 50-100 milioni) e Leoni (valore superiore ai100 milioni).

Tra queste sono state selezionate le 40 (per regione) che hanno registrato il tasso di crescita del valore economico più elevato.

L’analisi realizzata da Imprenditore Smart sarà integrata con una ricerca qualitativa sulle strategie di crescita adottate dalle migliori imprese marchigiane e umbre, perché la crescita di valore è legata a doppio filo a una strategia impeccabile che permette all’impresa di raggiungere ogni obiettivo prefissato.

All’iniziativa hanno collaborato la Regione Umbria, i Lions del distretto Lazio, Umbria e Sardegna e il professor Andrea Cardoni dell’università di Perugia.

La consegna dei Best Value Award 2020

I Best Value Award 2020 verranno assegnati in due momenti distinti: mercoledì 9 dicembre saranno consegnati i riconoscimenti alle aziende dell’Umbria mentre la premiazione delle aziende marchigiane è prevista per venerdì 11 dicembre.

A seguito dell’emergenza Covid i due eventi si svolgeranno online.

Premiazione Umbria

I riconoscimenti verranno assegnati mercoledì 9 dicembre alle 17,30. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link

Alla premiazione interverranno:

• Michele Fioroni, Assessore alle politiche per la competitività e crescita del sistema economico/produttivo della regione Umbria

• Quintino Mezzoprete, Governatore Lions Distretto 108L

• Andrea Cardoni, Docente Università di PG dipartimento di Economia

• Sebastiano di Diego, CEO Imprenditore Smart

• Francesco Tei, Senior Manager di Banca Mediolanum

• Diego Selva, Responsabile della direzione investment banking di Banca Mediolanum

• Leopoldo Gasbarro, Giornalista e direttore di Wall Street Italia

• Edoardo Lombardi, Former VP di Banca Mediolanum

Premiazione Marche

I riconoscimenti verranno assegnati venerdì 11 dicembre alle ore 17,30. Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link

Alla premiazione interverranno:

• Mirco Carloni, Vice Presidente giunta regionale Marche e assessore alle attività produttive

• Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche

• Sebastiano di Diego, CEO Imprenditore Smart

• Massimo Cupillari, Wealth advisor Mediolanum Private Banking

• Diego Selva, Responsabile della direzione investment banking di Banca Mediolanum

• Leopoldo Gasbarro, Giornalista e direttore di Wall Street Italia

• Edoardo Lombardi, Former VP di Banca Mediolanum

Modera gli eventi Michele Romano, autore su diverse testate giornalistiche (Il Sole 24 Ore e AGI-Agenzia Italia).