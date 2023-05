Belvedere Vodka presenta la nuova Chrome Bottle

L’evento è stato celebrato con una cena elaborata dallo chef Marco Corradi, in arte Marco Assaggia, che ha saputo guidare l’esperienza culinaria attraverso un tripudio di gusto tra piatti sfacciati e sontuosi e commistioni di sapori tra dolce e salato. E ad accompagnare la performance live dei grandi successi di Marracash un climax di creazioni sorprendenti, colori dinamici e sapori travolgenti declinati in drink d’autore a base Belvedere Vodka tra cui The Skinny B, un drink semplice e fresco a base di Belvedere vodka, soda e lime per sottolineare il carattere intenso di Belvedere Vodka; The Martini e The Zesty One.

La nuova Chrome Bottle presenta un’etichetta nuova, preziosa, magnetica. Il tutto racchiuso in un formato magnum luminoso e totalmente personalizzabile. Belvedere Chrome mantiene la sua anima autentica, il sapore deciso e il carattere intenso di Pure, mostrandosi – allo stesso tempo – in una sleeve innovativa e satinata. Un attento lavoro artigianale di incisione a laser permette di personalizzare ogni bottiglia con un messaggio dedicato ed esclusivo. La nuova Belvedere Chrome, disponibile nei migliori locali italiani, sarà acquistabile in esclusiva su Tannico solo per 2 settimane.