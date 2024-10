Roma Jewelry Week 2024: l’arte del gioiello brilla nella Capitale

Roma si prepara a brillare con la quarta edizione della Roma Jewelry Week (RJW), un evento imperdibile per tutti gli amanti del gioiello d’autore e dell’arte contemporanea, che avrà luogo dal 27 settembre al 6 ottobre 2024. Il cuore pulsante della manifestazione si trova ai Mercati di Traiano, dove, dal 4 al 6 ottobre, si terrà l’evento di punta, con esposizioni, conferenze e performance artistiche che valorizzano la creatività internazionale e la maestria artigiana. La RJW, ideata dall’architetto Monica Cecchini e organizzata dall’associazione Incinque Open Art Monti, ha saputo conquistarsi negli anni una reputazione di rilievo, coinvolgendo oltre 170 artisti e designer provenienti da tutto il mondo. Quest’anno la manifestazione vanta il sostegno del Comune di Roma, della Regione Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale, confermandosi un evento di respiro internazionale che celebra la tradizione orafa italiana e la creatività contemporanea. L’assessore ai Grandi Eventi, Turismo e Moda di Roma, Alessandro Onorato, ha sottolineato l’importanza di tutelare e tramandare alle nuove generazioni l’eccellenza artigianale romana: «La nostra priorità è tutelare questo patrimonio e anche per questo abbiamo voluto contribuire a organizzare un grande evento internazionale come il Roma Jewelry Week, che arricchisce il panorama culturale della città».

Per la quarta edizione, il tema scelto è “Infinito Barocco”, un richiamo al movimento artistico caratterizzato da teatralità, virtuosismo e decorativismo. Il tema riflette la complessità del mondo contemporaneo, in cui tecnologia e incertezza influenzano la percezione umana. Gli artisti esploreranno la relazione tra il caos e l’armonia, la bellezza dell’imperfezione e le nuove modalità di indossabilità dei gioielli. Una riflessione che, come spiega l’assessore alla Cultura di Roma, Miguel Gotor, si colloca perfettamente nella cornice storica della Capitale, «dove i musei, custodi della bellezza del passato, diventano il luogo ideale per accogliere un dialogo tra tradizione e modernità». La RJW si aprirà ufficialmente il 27 settembre con una conferenza a Palazzo Valentini, ma l’anteprima si è svolta per il 25 settembre a Villa Altieri, con la mostra “Infinito Barocco – infinito”, che farà da preludio alle molteplici esposizioni distribuite tra musei e gallerie. Sarà un’opportunità per ammirare le opere di artisti e collettivi come Alteravanguardia e KOK Kollettivo Orafo Kontemporaneo.

Il programma della RJW 2024 è vasto e variegato, con esposizioni personali e collettive, conferenze e performance artistiche. Tra gli appuntamenti più attesi, la conferenza del rinomato jewelry designer Alessio Boschi, che presenterà il progetto “Il viaggio di Marco Polo in un gioiello”. Sarà un’occasione unica per esplorare l’arte orafa come mezzo narrativo e storico. Inoltre, non mancheranno i tour guidati nei laboratori artigianali del centro storico, un’occasione per scoprire le antiche tecniche orafe che rendono unica la tradizione romana. Quest’anno, il concetto di “slow life” caratterizzerà le visite, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva all’insegna della creatività e della condivisione. La manifestazione si arricchisce ogni anno di nuove collaborazioni prestigiose. Per il 2024, da segnalare il coinvolgimento della Florence Jewellery Week e della Venice Design Week, con scambi culturali che vedranno gli artisti premiati esporre in eventi internazionali nel 2025. In questa edizione, l’attenzione ai giovani creativi sarà centrale. Il *Premio Incinque Jewels*, giunto alla sua quinta edizione, vedrà 102 artisti sfidarsi sul tema “Infinito Barocco”, con premi che includono stages in aziende orafe e partecipazioni a eventi di rilievo come Milano Fashion & Jewels. La Roma Jewelry Week 2024 si conferma quale appuntamento imprescindibile nel panorama culturale romano, un evento che unisce tradizione e innovazione, celebrando l’eccellenza del gioiello come forma d’arte e strumento di dialogo interculturale. Un’occasione per cittadini e turisti di vivere Roma in un modo unico, attraverso il prisma della creatività orafa.