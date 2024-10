Anna Deller-Yee e MODES Annunciano “INTO THE PROCESS”: Un’Installazione Artistica che Diventa un’Asta di Beneficenza

L’artista e designer Anna Deller-Yee, famosa per le sue creazioni personalizzate, ha unito le forze con il concept store omnicanale MODES per presentare INTO THE PROCESS, un’installazione artistica che culminerà in un’asta di beneficenza. Deller-Yee, reduce da collaborazioni con nomi come Anna Wintour, Nike e Marni, ha creato 12 nuove tele che saranno messe all’asta presso il MODES store di Milano, con tutti i proventi devoluti al Malala Fund.

Un’Esperienza Creativa Immersiva

Durante la Settimana della Moda di Milano, Deller-Yee ha trasformato il MODES store in Piazza Risorgimento in una replica del suo studio. L’artista ha dipinto dal vivo per due giorni, permettendo ai partecipanti di osservare da vicino il suo processo creativo, in un contesto intimo e interattivo. L’installazione è una riflessione sul processo artistico, con le opere floreali che simboleggiano il cambiamento stagionale, in linea con il passaggio dalle collezioni Primavera-Estate alle nuove collezioni Autunno-Inverno 2024 di MODES.

Asta di Beneficenza

Le 12 tele dipinte da Deller-Yee durante l’installazione saranno disponibili per l’acquisto fino alla sera dell’evento celebrativo del 17 ottobre. Gli appassionati di arte e moda possono fare le loro offerte visitando lo store di MODES e registrandosi con il team della boutique. L’intero ricavato sarà devoluto al Malala Fund, a sostegno del diritto delle ragazze a un’istruzione gratuita, sicura e di qualità.

Simon Whitehouse – CEO di MODES: “Da 25 anni lavoro e collaboro con designer, creativi, artisti. Quante volte abbiamo la fortuna di poter osservare (e persino partecipare) al processo creativo vero e proprio? Anna Deller-Yee non è solo una designer e artista straordinaria, ma durante questo progetto ha dimostrato un coraggio incredibile, una forza di personalità tale da mostrare il suo processo in modo così intimo. Straordinario, davvero mozzafiato, in tutto e per tutto. MODES è sinonimo di novità, freschezza nel talento del design, una sorta di incubatore, e questa collaborazione sembrava un bellissimo inizio che simboleggia il cambiamento delle stagioni, accogliendo le nuove collezioni Autunno-Inverno 2024. Invitiamo gli appassionati di arte e design a visitare l’evento in questi giorni, con l’opportunità di acquistare le opere di Anna, il cui ricavato sarà interamente destinato a cause benefiche. E non vediamo l’ora di accogliere la nostra community all’evento del 17 ottobre per festeggiare insieme.”

Informazioni sull’Evento

L’installazione resterà visibile per due settimane, fino alla sera dell’asta del 17 ottobre. Per chi desidera partecipare all’evento o fare un’offerta, è possibile visitare il MODES store in Piazza Risorgimento 8, Milano.