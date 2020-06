Bartolomei (BNP Paribas Global Markets): “Riposizionare i portafogli, ma in modo intelligente”

I mercati non hanno ancora deciso quale direzione prendere, quindi è importante affrontare il tema degli investimenti in modo intelligente.

Ne abbiamo parlato insieme a Roberto Bartolomei, Head of Theam Quant BNP Paribas Global Markets, in questa #WSICall: “Molti investitori vedono un’opportunità in questi mercati per riposizionare il loro portafogli. Abbiamo visto un’attività molto importante da parte di molti clienti per cercare di cogliere valutazioni interessanti, ma in maniera intelligente.

Molte strategie che hanno elementi di posizionamento difensivo, o di smart management, sono state riprese da molti investitori. Abbiamo alcune strategie sul mercato con approccio risk-overlay, che tengono una percentuale alta di partecipazione al mercato, permettendo comunque di minimizzare le perdite.

Tra queste strategie ci sono certamente anche quelle che presentano filtri ESG, per i quali abbiamo visto maggiore sensibilità da parte dei clienti. Bisogna affrontare l’investimento con una diversificazione importante e provando a gestire il timing. Il momento perfetto non esiste ma bisogna affrontare il discorso dell’investimento in modo intelligente. Ogni ripresa è stata più grossa, più larga, rispetto al draw down della crisi, quindi per molti investitori possono diventare momenti di opportunità”.