Bank of America cauta sulle small cap: “solo due settori controcorrente”

Con la sola eccezione dei comparti del real estate e utility, le small cap potrebbero non beneficiare della stagione delle trimestrali in corso. Questo perché – come spiega Jill Carey Hall, analista di Bank of America-Merrill Lynch, gli utili resteranno in fase di contrazione.

“Il consensus si aspetta che la stagione delle trimestrali delle società a bassa capitalizzazione rimanga in fase recessiva” ha spiegato l’esperto in un’intervista alla CNBC, confermando la sua view cauta sul settore nonostante le “valutazioni attraenti del comparto”.

Ricordiamo, a questo proposito che il Russell 2000, indice di riferimento delle small cap del mercato azionario Usa, è in fase di correzione dallo scorso agosto, quando ha raggiunto i massimi di sempre.

“Pensiamo che gli investitori debbano continuare a preferire le società a maggiore capitalizzazione di mercato e ad alta qualità rispetto alle small cap” ha aggiunto.

In un contesto di generale debolezza, non mancano le eccezioni.