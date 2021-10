Banco BPM, gli ultimi giudizi degli analisti sulla regina di Piazza Affari

Con un rialzo del 56% da inizio anno, il titolo Banco BPM si aggiudica la maglia rosa del Ftse MIB grazie anche alle raccomandazioni degli analisti. Le azioni dell’istituto bancario, al centro delle indiscrezioni sul risiko bancario italiano, sono infatti salite da 1,80 euro del 4 gennaio ai 2,82 attuali (7 ottobre).

Banco BPM, gli ultimi giudizi degli analisti

E il rally non è terminato, stando alle indicazioni in arrivo dalle principali banche d’affari. Tra gli ultimi giudizi piovuti sul titolo spicca quello di Intesa Sanpaolo, che ha fissato il target price a 3,50 euro, ovvero il 25% in più rispetto ai valori attuali. Confermato il rating add.

Positivo anche i giudizio arrivato da Bnp Paribas, che ha fissato la raccomandazione di acquisto a outperform con target price a 3,10 euro.

Lo scorso 29 settembre, gli esperti di Kepler Cheuvreux hanno deciso di ritoccare al rialzo il target price portandolo a 2,90 euro. La raccomandazione “hold” è stata mantenuta.

Su 19 banche d’affari che coprono il titolo, 11 hanno un giudizio buy (comprare), 8 hold (tenere).

Le stime di Morgan Stanley

Mentre il piano industriale 2022-2024 di Banco Bpm, secondo indiscrezioni stampa, dovrebbe arrivare entro metà novembre, ieri gli analisti di Morgan Stanley hanno anticipato, in una nota, che il ciclo di rialzo del settore finanziario europeo non è finito. L’utile per azione è previsto in crescita di oltre il 90% nel 2021, guidato da accantonamenti in calo e commissioni più alte. Il comparto bancario, nonostante il rally da inizio anno viaggia ancora a sconto del 40% circa sul mercato (Eurostoxx 600).

A questo si aggiunga che il settore, dopo il via libera della Bce allo stacco dei dividendi, grazie al ritorno di payout e al programma di buyback renderà, in media, nel quarto trimestre dell’anno, il 5% e il 7% nel 2022.

Secondo i calcoli di Morgan Stanley, nel 2022 a fronte di un total yield normalizzato delle banche dovrebbe essere, in media, del 7%, e quello di Banco Bpm al 4,6%.

Dividendo 2021

Banco BPM ha distribuito il dividendo 2021, pari a 0,06 euro, lo scorso 21 aprile 2021.