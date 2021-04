Banche e finanza, si riduce lo scetticismo degli italiani verso di loro

E’ bene chiarirlo subito: del settore finanziario gli italiani continuano a fidarsi nettamente meno rispetto alla media globale, nonostante il forte recupero avvenuto negli ultimi dieci anni. A dichiarare la propria fiducia nei servizi finanziari, infatti, è il 42% degli italiani, contro una media internazionale al 52%.

Fra il 2012 e il 2021 la fiducia nel comparto finanziario è, tuttavia, cresciuta di 10 punti in Italia e di 8 punti nel mondo. E se si restringe lo sguardo al confronto con lo scorso anno la Penisola è andata controcorrente: la fiducia nel settore è cresciuta di un punto, mentre nel mondo è diminuita di quattro punti.

Sono alcune delle evidenze emerse dall’Edelman Trust Barometer, la più importante indagine globale sul tema della fiducia realizzata dall’agenzia di comunicazione Edelman in 28 paesi su di un campione di 33.000 persone raggiunte fra l’ottobre e il novembre scorso.

In Italia risulta molto positivo anche il risultato registrato dalle banche con 4 punti di fiducia guadagnati rispetto allo scorso anno e ben 19 dal 2013. Nello stesso periodo è cresciuta di ben 17 punti anche la fiducia nei consulenti finanziari e di 15 punti quella nelle carte di credito.

“L’ultima edizione dell’Edelman Trust Barometer evidenzia gli importanti progressi conseguiti dal settore dei servizi finanziari in termini di costruzione di un solido rapporto di fiducia con i propri pubblici di riferimento dopo la grande crisi del 2008”, ha affermato Claudia Galeotti, Senior Vice President, Head of Corporate Affairs, “una crescente fiducia nei servizi finanziari è un dato importante non solo per il settore stesso ma, più in generale, per il sistema Paese, per il quale i servizi finanziari sono un fondamentale strumento di sviluppo”.