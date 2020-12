Banche: Covid è stato tsunami che ha spinto verso la digitalizzazione

L’emergenza sanitaria ha tenuto i clienti lontano dalle filiali delle banche, spingendoli verso l’utilizzo di canali alternativi come spiega Luigi Esposito, Partner di Bain & Company che ha rilasciato il rapporto sullo stato di salute dei principali gruppi bancari italiani, con un approfondimento sull’evoluzione dei ricavi e sulle principali sfide del settore.

Guardando ai principali player, i risultati dei primi 9 mesi del 2020 mostrano, a livello di mercato, una forte polarizzazione con due banche che hanno registrato ricavi in crescita, spinte anche dai finanziamenti con garanzia statale e dall’aumento della raccolta gestita, 3 gruppi in contrazione fino al 3,2% e 4 in riduzione oltre il 6%.

Dalla prospettiva del cliente, rivela l’Osservatorio, il Covid è stato un vero e proprio tsunami sulle abitudini di comportamento accelerando fenomeni che a inizio anno erano solo embrionali.

Banche, necessario rafforzare i canali digitali

Per tutte le banche sarà imprescindibile, nel breve, dice l’Osservatorio, lavorare al rafforzamento dei canali digitali / remoti, e in particolare del Contact Center, che assurgerà sempre più a ruolo di “prima linea di contatto” coi i clienti.

Clienti entusiasti generano ricavi più elevati, con relazioni più durature e un cross-selling / up-selling maggiore. Continua Esposito: