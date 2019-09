Banche: altro che stacanovisti, tedeschi non rinunciano al tempo libero per il lavoro

Ribaltati i pregiudizi. In Germania gli impiegati del settore bancario non solo hanno giornate lavorative più corte, ma per loro quando la giornata di lavoro è finita vuol dire che è veramente finita.

La percentuale di coloro che si dice disponibile a rispondere alle email di lavoro o alle telefonate dopo le ore di lavoro è scesa al 24% nel 2018 dal 31% del 2013. Lo rivela uno studio di Kantar TNS, elaborato per l’associazione delle banche tedesche, pubblicato da Bloomberg.

Lo studio dimostra inoltre che circa un quarto di tutti i dipendenti si sente sotto pressione quando viene contattato fuori dagli orari di ufficio. Durante il fine settimana, poi, il riposo è “sacro”: la disponibilità a lavorare durante il weekend è scesa al 15% dal 22%. Una percentuale che scende al 12% (dal 15%) nei periodi di vacanza.

La Germania, a dispetto di quello che si può pensare, è nota per giornate lavorative più brevi. La produttività viene infatti premiata con più tempo libero.