Banca Widiba: raccolta record e crescita a doppia cifra nel 2020

Banca Widiba chiude il 2020 registrando la miglior performance dalla nascita della Banca nel 2014. Una crescita trainata principalmente da una forte accelerazione dei volumi di raccolta e della componente commissionale, uniti a una sempre maggiore efficienza della macchina operativa che rimane, per il terzo anno consecutivo, assestata su costi stabili.

Il miglior anno nel contesto di mercato più complesso

Questi risultati confermano l’efficacia del modello di business di Widba, incentrato su una sintesi tra digitale e relazionale, con il rinnovo di investimenti importanti per l’innovazione e il lancio di nuovi servizi e soluzioni all’avanguardia, sia per i clienti sia sul fronte della consulenza finanziaria.

La raccolta netta commerciale ha registrato, durante l’anno, una crescita costante e con ordini di grandezza superiori agli scorsi esercizi. Così come le masse totali, con una crescita straordinaria pressoché interamente determinata dalla raccolta commerciale.

Eccellenti, nonostante il periodo di lockdown, anche i collocamenti di risparmio gestito – grazie anche alle modalità di interazione digitale con i clienti – con un forte contributo dell’ultimo trimestre a testimonianza del focus della Banca sulla consulenza finanziaria e sulla componente commissionale.

La fidelizzazione dei clienti e il sempre più intenso utilizzo della Banca si riflettono sia negli indicatori transazionali quantitativi, sia negli indicatori qualitativi, che confermano i consueti livelli di soddisfazione.

• Raccolta netta pari a 792 mln di euro, sette volte superiore al 2019 (118 mln di euro nel 2019)

• Masse totali con crescita che sfiora il miliardo, da 8,4 mld a 9,4 mld di euro (+11% vs 2019)

• Volumi transazionali gestiti: accessi alla piattaforma 22,3 mln (+18% vs 2019), transazioni banking 15,3 mln (+11% vs 2019), transazioni investimenti 822 mila (+38% vs 2019)

• Collocamenti di risparmio gestito 950 mln di euro, con un forte contributo dell’ultimo trimestre (+23% vs Q4 2019)

Il valore della consulenza

Da evidenziare anche i dati di portafoglio medio dei 524 consulenti finanziari, che raggiunge i 14,1 mln di euro, in crescita del 13% rispetto al 2019. Così come aumentano del 22%, rispetto al 2019, le masse in consulenza evoluta che raggiungono i 3,4 mld di euro.

Una crescita che dimostra come sia premiante la consulenza globale di Banca Widiba, fondata sulla certificazione dei consulenti e della piattaforma Uni-Iso Wise, nonché sulla valorizzazione del ruolo sociale del consulente finanziario.

Un impegno, questo, in cui Widiba è in prima linea, con progetti concreti che possano offrire un contributo di vero valore alla collettività; e ancor più nel 2020, in cui l’incertezza sui propri investimenti ha assunto una sempre maggiore importanza per i clienti.

Marco Marazia, Direttore Generale di Banca Widiba, commenta il momento estremamente positivo. “Il 2020, con le sue complessità, ha segnato una svolta nel comportamento digitale quotidiano dei clienti, una rinnovata consapevolezza dell’importanza della tecnologia, della consulenza e dell’educazione finanziaria. Il nostro posizionamento ci ha consentito di rispondere ai nuovi bisogni, restituendo valore ai clienti e, al tempo stesso, di capitalizzare risultati di crescita di cui siamo molto soddisfatti. Siamo una banca unica nel suo genere, per modello di business e competenze, che quest’anno ha anche imparato a lavorare in modo diverso ma sempre con la profonda convinzione che il nostro fare banca sia, oggi più che mai, in grado di anticipare l’evoluzione del mercato.”

Una banca in evoluzione

Widiba sta attraversando un momento di particolare evoluzione e slancio verso il futuro. Nel corso dell’anno si è concretizzata l’operazione di rebranding e posizionamento della Banca, accompagnati dal restyling degli uffici dei consulenti finanziari, del sito e dell’App, aggiornata con le tecnologie di ultima generazione. Investimenti strutturali in termini di Awareness, Innovation, Ricerca e Sviluppo e Cybersecurity, da sempre elementi trainanti della crescita e del posizionamento della Banca.

Le principali azioni del 2020

• L’aggregatore di conti Open Widiba informativo e dispositivo e le Linee Vincolate Open, all’interno del mondo open banking.

• Il servizio di interazione vocale per Google Home.

• L’ampliamento dell’offerta Small Business e Private con nuovi servizi di monetica e digitalizzazione dei processi di sottoscrizione di prodotti e consulenza.

• La digitalizzazione della consulenza per polizze e pensioni, che ha completato il 100% dei prodotti sottoscrivibili in via digitale.

• Nuove funzionalità Robo4advisor e Data Intelligence per i consulenti finanziari.

• Nuove Gestioni Patrimoniali multilinea in ETF .