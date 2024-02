Un patrimonio complessivo di quasi 10 miliardi, con un aumento dei consulenti finanziari per il quinto anno di fila. Questo in sintesi il 2023 da record di Banca Widiba, secondo quanto ha comunicato il gruppo con una nota ufficiale dopo aver deliberato in CdA i risultati finanziari raggiunti al 31 dicembre.

Widiba e un 2023 da incorniciare

In particolare, la Banca ha chiuso l’anno con un patrimonio complessivo che ha quasi raggiunto quasi i 10 miliardi di euro, registrando una crescita di oltre un miliardo rispetto all’anno precedente. Questo segna il miglior risultato economico fin dalla sua fondazione. L’efficacia del modello di business di Banca Widiba, insieme alla diversificazione delle fonti di ricavo e alla sua anima digital, ha contribuito in modo significativo alla crescita strutturale dell’istituzione, confermandone il ruolo di leader per innovazione nel settore finanziario.

Crescono raccolta e consulenti

Entrando più nel dettaglio, la raccolta complessiva della banca ha superato i 9,84 miliardi di euro, registrando nel 2023 un aumento di 1,02 miliardi rispetto all’anno precedente. In particolare, si evidenzia una crescita significativa nel risparmio amministrato, nel risparmio gestito e nella raccolta diretta. Inoltre il numero di nuovi consulenti finanziari entrati nella rete è cresciuto per il quinto anno consecutivo, portando il totale a 566 professionisti. Considerando anche i dipendenti, la banca conta ora su una squadra di oltre 800 persone.

L’impegno sulla sostenibilità

Banca Widiba ha rinnovato il suo impegno verso la sostenibilità, con particolare attenzione all’inclusione femminile nel settore finanziario. Nel 2023, l’istituzione ha ottenuto la Certificazione della parità di genere, testimonianza del suo impegno verso politiche di crescita che favoriscono la diversità di talenti all’interno del Gruppo Montepaschi.

In conclusione, il 2023 è stato un anno di successi per Banca Widiba, caratterizzato da una crescita significativa della raccolta, dall’espansione della rete di consulenti e dall’impegno verso la sostenibilità e l’inclusione. Un quadro perfetto che traccia la linea da seguire per il futuro della società.