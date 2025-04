Banca Profilo rinuncia all’ad, decisioni prese dall’intero cda

In merito alla prossima assemblea di Banca Profilo, l’azionista di maggioranza Arepo BP (titolare del 62,403% del capitale sociale) ha presentato una lista di 9 amministratori, di cui 6 indipendenti, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione.

La lista presentata da Arepo BP è composta da:

Michele CENTONZE; Gimede GIGANTE; Salvatore TEDESCO; Maria Rita SCOLARO; Francesca COLAIACOVO; Paola SANTARELLI; Matteo ARPE; Giorgio GABRIELLI; Ezilda MARICONDA.

Nella propria lista Arepo BP non ha indicato un candidato destinato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e suggerisce di non prevedere tale carica nella nuova struttura consiliare. Pertanto raccomanda che sia il consiglio, privo di deleghe gestionali individuali, ad esercitare in forma collegiale la funzione di supervisione strategica e le decisioni sulle materie riservate, mentre la gestione operativa resterebbe affidata alla direzione generale, munita delle deleghe necessarie ad assicurare continuità e rapidità esecutiva.

Sono poi stati indicati Michele Centonze quale presidente e Gimede Gigante quale vice presidente del cda.

Secondo la nota della società, la composizione proposta introduce una decisa evoluzione della governance, nella prospettiva di sua massima stabilità, indipendenza e professionalità e creando le condizioni per completare il processo di valorizzazione della banca e la individuazione dei suoi nuovi assetti proprietari.