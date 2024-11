Banca Profilo, ricavi netti per 24,9 milioni nel Private Banking: masse totali sui 5,1 miliardi

Banca Profilo chiude con un buon margine i primi nove mesi del 2024, registrando ricavi netti nel Private Banking per 24,9 milioni di euro e raggiunge i 5,1 miliardi di masse totali nel segmento. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

Banca Profilo consolida nel Private

In particolare, il settore Private Banking chiude i primi nove mesi del 2024 con ricavi netti per 24,9 milioni di euro, in riduzione di 2,5 milioni di euro (-9,0% a/a) rispetto ai 27,4 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio. La riduzione è dovuta al minor apporto sia del margine di interesse a causa della riduzione della contribuzione della raccolta diretta, sia della componente commissionale per la riduzione dei fondi alternativi e delle commissioni assicurative, anche considerato il costo della ristrutturazione delle polizze Eurovita, solo in parte compensate dall’aumento nelle commissioni di consulenza e di collocamento di certificate di emittenti terzi. In particolare, il margine di interesse si riduce del 9,3% rispetto ai primi nove mesi del 2023, nonostante l’incremento dei volumi medi soprattutto nella componente a scadenza, in quanto il repricing della raccolta diretta avviene nel private banking in maniera più rapida che nelle tradizionali banche retail. Le masse complessive del Private sono pari a 5,1 miliardi di euro, in riduzione rispetto al 30 settembre 2023 a causa di una raccolta netta negativa.

I numeri complessivi del 2024

Uscendo dal solo segmento Private, e guardando all’intera operatività di Banca Profilo, includendo quindi anche quanto realizzato nei segmenti Investment Banking e Capital Markets, si segnala una crescita della raccolta totale della clientela, in aumento a 6,1 miliardi di euro (+4% a/a). Bene anche il CET 1 ratio al 22,9%, secondo quanto rilevato a settembre 2024, tra i più elevati del mercato, a conferma della solidità patrimoniale del gruppo. Da ultimo, i ricavi netti consolidati si attestano a 53 milioni di euro (-6,8% a/a).