Banca Profilo, raccolta totale sale a 6,3 miliardi: in positivo nel Private Banking

Banca Profilo chiude il primo semestre del 2024 in positivo, registrando ricavi netti pari a 16,7 milioni di euro nel Private Banking e l’aumento della raccolta totale a 6,3 miliardi. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

I risultati del Private Banking

In particolare, il gruppo nel segmento del Private Banking chiude i primi sei mesi del 2024 con ricavi netti per 16,7 milioni di euro, in riduzione di 2,2 milioni di euro (-11,6% a/a) rispetto ai 18,9 milioni di euro dei primi sei mesi del precedente esercizio. La riduzione è dovuta sia al minor apporto del margine di interesse a causa della riduzione della contribuzione della raccolta, nonostante l’incremento dei volumi medi, sia alla componente commissionale per una minor contribuzione delle commissioni ricorrenti e sui collocamenti.

In crescita la raccolta totale

Inoltre la raccolta totale clientela, inclusa la raccolta fiduciaria netta, si attesta a 6,3 miliardi di euro (+7,4% a/a), in crescita di circa 0,5 miliardi di euro rispetto ai 5,8 miliardi di euro del 30 giugno 2023. Il dato al 31 dicembre 2023 era pari a 6,0 miliardi di euro.

Banca Profilo si conferma solida

Il risultato del primo semestre conferma la solidità economica e patrimoniale della Banca, in un contesto in cui permangono le tensioni geopolitiche, la debolezza economica e si intravede la fine della politica monetaria restrittiva a seguito della continua discesa dei prezzi al consumo.