Banca Patrimoni Sella cresce e inaugura nuova sede ad Alba

Banca Patrimoni Sella & C. prosegue la sua strategia di espansione inaugurando una nuova sede ad Alba, nel cuore del Piemonte. Situata nel prestigioso palazzo di Corso Italia 2, affacciato su Piazza Michele Ferrero, la sede si aggiunge alle filiali di Torino, Biella e Cuneo, consolidando il legame con il territorio. Con un team di sei professionisti, la banca offre una consulenza patrimoniale completa, rafforzando il suo impegno verso la comunità locale e confermando i valori di vicinanza e fiducia che la caratterizzano.

La crescita di Sella

In particolare Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione e amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale, ha inaugurato una nuova sede ad Alba, nel palazzo storico situato in Corso Italia 2, affacciato su Piazza Michele Ferrero. L’apertura segna un ulteriore rafforzamento della presenza di Banca Patrimoni Sella & C. in Piemonte, che ha già tre sedi operative a Torino, Biella e Cuneo, e rientra nella strategia di espansione sul territorio italiano dove conta altre 27 sedi.

I professionisti nella nuova sede

Nei nuovi uffici – che offrono servizi di consulenza patrimoniale specializzata nella gestione e valorizzazione del patrimonio nelle soluzioni di investimento a carattere assicurativo e aspetti di natura fiscale, successoria, immobiliare e societaria – opera un team di sei professionisti coordinati dei due Team Manager, Daniele Scarabello e Paola Sconfienza, sotto la guida di Manuel Boggian, Capoarea Nord Ovest di Banca Patrimoni Sella & C. La scelta della nuova sede di Alba, la prima per Banca Patrimoni Sella & C. in città, che si aggiunge alla presenza già consolidata del Gruppo con Banca Sella, rispecchia il caratteristico approccio della banca al territorio, fondato sui valori di vicinanza, fiducia e forti relazioni con le comunità locali.

La strategia del gruppo