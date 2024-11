Banca Patrimoni lancia nuova piattaforma digitale per la rete dei banker

Banca Patrimoni Sella & C. ha lanciato una nuova piattaforma digitale evoluta di wealth management sviluppata in collaborazione con Prometeia. Grazie alla nuova BPS Advice, gli strumenti operativi a disposizione della rete di Banca Patrimoni Sella & C. si arricchiscono di funzionalità avanzate per la gestione e il monitoraggio dei portafogli, permettendo così ai private banker di poter utilizzare, in modo integrato, tutti i servizi di wealth management attraverso un’unica piattaforma.

“Il lancio di BPS Advice rappresenta un significativo passo avanti nel nostro sviluppo tecnologico. Da oggi, la nostra rete di banker dispone di uno strumento innovativo per monitorare e gestire da un unico punto la situazione patrimoniale complessiva di persone e imprese, con una maggior efficienza delle operazioni quotidiane e rafforzando il dialogo tra la banca e i suoi clienti – ha evidenziato Lorenzo Marchi, vice direttore operations & ICT di Banca Patrimoni Sella & C.

Tra le principali caratteristiche, la piattaforma presenta una dashboard avanzata e analisi sintetiche sui bisogni finanziari della clientela, spesso confrontati con molteplici fonti informative e driver di performance anche molto diversi tra loro.

Unendo i moduli di analisi finanziaria, immobiliare, aziendale e successoria, BPS Advice offre una visione “all-in-one” della situazione patrimoniale del cliente, suddivisa per assi di rendimento. La piattaforma include anche funzionalità di alerting evolute e un modulo di Business Intelligence per analisi dettagliate della clientela con parametri qualitativi e quantitativi.

È inoltre integrata con BPS Insurance, la piattaforma dedicata al mondo assicurativo per il calcolo dei rendimenti di polizza e relativi sottostanti, lanciata da Banca Patrimoni Sella & C. lo scorso anno.