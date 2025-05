Banca Mediolanum: primo trimestre solido, raccolta netta e family banker in crescita

Il 2025 si apre con un primo trimestre brillante per Banca Mediolanum. Il cda ha approvato il resoconto Intermedio al 31 marzo, che evidenzia una crescita dell’utile netto, una raccolta gestita record e solidi fondamentali patrimoniali. Numeri che confermano la validità del modello di business e il ruolo chiave dei family banker nel rapporto con la clientela.

Banca Mediolanum: utile netto in crescita e raccolta ai massimi storici

Nel primo trimestre dell’anno, Banca Mediolanum ha registrato un utile netto pari a 243,3 milioni di euro, con un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato riflette l’efficacia di una strategia fondata su sostenibilità, consulenza personalizzata e attenzione al cliente.

Il totale delle Masse Gestite e Amministrate è pari a 140,30 miliardi, risultando in incremento dell’1% dalla fine del 2024. Le commissioni nette si attestano a 316,2 milioni di euro, in crescita del 9% su base annua, grazie all’ottimo andamento commerciale degli ultimi mesi.

Il margine operativo rimane stabile a 279,1 milioni di euro, sostenuto dalla crescita dei ricavi da commissioni e dal controllo dei costi, che hanno compensato la flessione del margine di interesse, sceso a 180 milioni di euro (-18% su base annua), in un contesto di tassi in normalizzazione.

Il Common Equity Tier 1 Ratio si conferma su livelli molto solidi, pari al 22,5%, assorbendo pienamente l’impatto della nuova normativa Basilea entrata in vigore a inizio anno. La qualità del credito resta elevata, con un’incidenza di crediti deteriorati netti pari allo 0,77% sul totale.

Raccolta netta a +23%, crescono i family banker

Nel primo trimestre, i volumi commerciali complessivi si attestano a 4,67 miliardi di euro, di cui 3,77 miliardi di euro di raccolta netta totale, in crescita del 23% rispetto al primo trimestre 2024, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto € 2,01 miliardi, risultato pari al 71% in più.

I Crediti Erogati nel corso del periodo ammontano a € 849 milioni, in aumento del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, riflettendo anche la ripresa del mercato immobiliare. I Premi Assicurativi delle Polizze Protezione hanno raggiunto € 53,3 milioni, il 26% in più rispetto al primo trimestre 2024, grazie al contributo sia delle polizze protezione stand-alone che di quelle abbinabili ai crediti.

Infine, il gruppo guidato da Massimo Doris rende noto che il numero dei family banker al 31 marzo 2025 è pari a 6.491, in leggera crescita rispetto alla fine del 2024; il totale dei clienti si attesta a 1.963.300, in aumento del 2% rispetto a inizio anno. Tale risultato è stato trainato dalla forte crescita di nuovi clienti, 64.500 acquisiti, il 3% in più rispetto allo scorso anno grazie al successo delle iniziative promozionali lanciate ad inizio 2025.

Le previsioni per il 2025

Le previsioni per il 2025 di Banca Mediolanum prevedono continuità con i buoni risultati degli ultimi mesi. In particolare l’istituto fondato da Ennio Doris stima una raccolta netta nel risparmio gestito che dovrebbe restare su livelli molto alti, simili a quelli del 2024, il margine da interessi atteso in calo del 5% rispetto allo scorso anno, anche a causa del diverso scenario sui tassi, il rapporto costi/ricavi (Cost/Income) resterà ben sotto controllo, sotto la soglia del 40%, nonchè il costo del rischio dovrebbe assestarsi intorno ai 20 punti base, confermando una gestione prudente del credito.

Infine, buone notizie per gli azionisti: il dividendo 2025 è previsto in crescita rispetto al dividendo base di 0,75 euro distribuito nel 2024.