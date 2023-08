Banca Mediolanum, prima metà d’anno in crescita: utile netto a +51% sul 2022

Un 2023 da incorniciare, si può riassumere così la prima metà d’anno di Banca Mediolanum, che archivia il primo semestre con un utile netto pari a 363,3 milioni di euro, in crescita del 51% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il totale su masse gestite e amministrate raggiunge i 112,65 miliardi di euro, risultando in positivo del 12% rispetto al 30 giugno scorso e del 9% dalla fine del 2022. A comunicarlo è la società con una nota ufficiale.

I risultati di Mediolanum

In particolare, Mediolanum ha sfruttato al meglio il buon andamento dei mercati finanziari nei primi sei mesi, supportato dalla stabilità della raccolta netta in prodotti di risparmio gestito. Questo le ha consentito di ottenere commissioni nette per 509,6 milioni di euro, in aumento del 2% rispetto al primo semestre 2022. Il margine da interessi pari a 347,3 milioni di euro è in crescita del 107% anno su anno grazie al rapido incremento dei tassi di interesse e al peso della componente variabile nella composizione del portafoglio crediti e dei titoli detenuti dalla tesoreria

I traguardi commerciali

Ottimi anche i traguardi commerciali raggiunti nella prima parte d’anno. I volumi commerciali ammontano a € 6,46 miliardi, in crescita rispetto ai € 6,34 miliardi dello scorso anno nonostante lo sfidante contesto macroeconomico di questi mesi. In particolare, la raccolta netta totale è stata positiva per € 4,69 miliardi in aumento dell’8% su base annua, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto € 2,16 miliardi, in diminuzione del 31%. I crediti rrogati nel corso del periodo ammontano a € 1,68 miliardi, in calo del 12% riflettendo in questo caso il rallentamento del mercato immobiliare e la stretta sui tassi di interesse dettata da Francoforte.

Le parole di Doris