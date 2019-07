Banca Mediolanum, nel primo semestre stabile la redditività. Record per masse gestite

Banca Mediolanum ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato in lieve calo a 171 milioni, dai 175 milioni del primo semestre 2018 (-2,28%). In compenso, il margine operativo ha raggiunto 196 milioni, segnando un incremento del 41% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Secondo una nota diffusa dal gruppo, nello stesso periodo le commissioni nette sono salite a 402 milioni (+24%), mentre il margine da interessi è aumentato del 28% ad 112 milioni per via dell’ulteriore accelerazione nell’incremento degli impieghi alla clientela retail e alle attività di tesoreria.

Nel frattempo, il totale delle masse gestite e amministrate è salito alla cifra record di 80,3 miliardi, maggiore del 5% rispetto al 30 giugno 2018 e dell’8% rispetto alla fine del 2018, grazie al recupero dei mercati verificatosi nel primo semestre del 2019 e al positivo contributo della raccolta netta.

La raccolta netta totale è stata positiva per 2 miliardi, quella gestita ha raggiunto 1,4 miliardi. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 giugno 2019 è pari al 19%, confermandosi uno dei più alti in Italia.

Relativamente alle attività sul mercato italiano, la raccolta netta totale è stata positiva per 1,7 miliardi, mentre quella in risparmio gestito si è attestata a 1,2 miliardi. Gli impieghi alla clientela retail hanno raggiunto 9 miliardi, in crescita del 15% rispetto al 30 giugno 2018 e dell’8% rispetto al 31 dicembre

L’incidenza dei Crediti deteriorati netti sul totale crediti è stata pari allo 0,71%. A fine giugno l’istituto vantava una rete di Family Banker pari a 4.167. Il totale dei clienti al 30 giugno 2019 si attestava a 1.266.400

Per quanto riguarda i mercati esteri, la società ha registrato un utile netto di 4 milioni. Le masse gestite e amministrate si sono attestate a 6,1 miliardi, in aumento dell’11% rispetto al 30 giugno 2018 e del 13% rispetto a fine 2018

La raccolta netta è stata positiva per 330 milioni complessivi nel semestre. In particolare, quella in risparmio gestito si è attestata a 189 milioni.