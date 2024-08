Banca Mediolanum: nel I semestre raccolta netta estremamente positiva per 5,66 miliardi di euro

Raccolta netta totale dei family banker estremamente positiva per 5,66 miliardi in aumento del 21% anno su anno, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 3,09 miliardi, in aumento del 43%. Questi alcuni dei numeri relativi al primo semestre dell’anno e resi noti oggi da Banca Mediolanum secondo cui i crediti erogati nel corso del periodo ammontano a 1,25 miliardi, in calo del 25% riflettendo il rallentamento del mercato immobiliare e l’attuale contesto dei tassi di interesse.

Banca Mediolanum: i conti del primo semestre 2024

Sempre nei primi sei mesi dell’anno i premi Assicurativi delle polizze Protezione hanno registrato un aumento dell’1%, raggiungendo 92,7 milioni. Il numero dei Family Banker al 30 giugno 2024 e’ pari a 6.314 in aumento del 2% rispetto alla fine dello scorso anno, anche grazie al contributo del progetto Next; il totale dei Clienti bancari si attesta a 1.865.500, in aumento del 4% rispetto alla fine del 2023.

Le commissioni nette sono state pari a 587,4 milioni, in aumento del 15% rispetto al primo semestre 2023, anche grazie alla consistente raccolta netta in prodotti di risparmio gestito ed alla buona performance dei mercati.

Il margine da interessi invece è stato pari a 418 milioni, in aumento del 20%. Il margine operativo ammonta a 566,1 milioni, superiore del 22% rispetto al primo semestre del 2023, con il positivo contributo di tutte le linee di business.

Il conto economico si chiude con un utile netto di 449,9 milioni, in crescita del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il totale delle masse gestite e amministrate è stato di 129,50 miliardi, risultando in un incremento del 15% rispetto al 30 giugno scorso e del 10% dalla fine del 2023. Gli impieghi alla clientela retail del gruppo si sono attestati a 16,95 miliardi, stabili rispetto sia al 30 giugno 2023 sia al 31 dicembre.

Le previsioni per il 2024

Con riferimento all’esercizio 2024, Banca Mediolanum si aspetta una raccolta netta in risparmio gestito a 6,5-7 miliardi di euro, un margine da Interessi 2024 atteso in crescita di circa il 10% rispetto al precedente esercizio, stabile nel 2025.

Inoltre il Cost/Income Ratio si stima in linea con i valori registrati nell’esercizio 2023 a circa 40% e il costo del rischio è in linea con l’esercizio 2023 a circa 20 bps. Inoltre il dividendo 2024 è in crescita rispetto all’esercizio precedente (soggetto ad approvazione).

Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum, commenta: