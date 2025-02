Banca Mediolanum archivia un 2024 eccellente con tre dati record. Ecco quali sono

Eccellenti i risultati conseguiti da Banca Mediolanum nel 2024. Tre i dati record secondo quanto reso noto dall’AD Massimo Doris, l’utile di esercizio che raggiunge 1,12 miliardi di euro in crescita del 36% rispetto al 2023, l’ammontare complessivo raggiunto dalle masse amministrate pari a 138,5 miliardi di euro e la customer base ormai prossima ai due milioni.

Sono risultati che si spiegano anzitutto nella nostra capacità, nonostante il continuo susseguirsi di scenari incerti e mutevoli, di tener fede alla nostra impostazione strategica che seguiamo da sempre, ossia di proporci alle famiglie come interlocutori unici e di fiducia per tutti i loro bisogni finanziari. Risultati che coerentemente trovano poi ragione nella forza strutturale del nostro modello competitivo che, mai come nel 2024, ha espresso tutte le proprie potenzialità, con una capacità di raccolta di risparmio senza precedenti: un flusso totale netto pari a 10,4 miliardi di euro e soprattutto una componente di risparmio gestito pari a 7,6 miliardi di euro.

Banca Mediolanum: utile netto a 1,12 miliardi di euro

Andando nel dettaglio dei conti resi noti da Mediolanum emerge che l’Utile Netto è pari a € 1,12 miliardi, in aumento del 36% rispetto al 2023. Il Margine di Contribuzione è inoltre aumentato del 12% a € 1,98 miliardi mentre il Margine Operativo, pari a € 1,09 miliardi, è cresciuto dell’11% rispetto all’anno precedente. Inoltre le Commissioni Nette hanno raggiunto € 1,17 miliardi, +13% anno su anno, grazie al positivo andamento dei mercati e al significativo contributo della raccolta netta gestita.

Il Margine da Interessi, pari a € 811,1 milioni, è cresciuto dell’8% rispetto al 2023. Il totale delle Masse Gestite e Amministrate ha raggiunto € 138,49 miliardi, in aumento del 17% rispetto al 31 dicembre 2023. Gli Impieghi alla clientela retail del Gruppo si attestano a € 17,62 miliardi, in crescita del 3% rispetto al 31 dicembre 2023. L’incidenza dei Crediti deteriorati netti sul totale crediti del Gruppo è pari allo 0,79%, mentre il Common Equity Tier 1 Ratio al 31 dicembre 2024 risulta pari al 23,7%, livello di assoluta eccellenza nel panorama bancario europeo.

Raccolta netta totale a +46%

Guardando ai risultati commerciali, questi sono pari a € 13,74 miliardi e in particolare la Raccolta Netta Totale è stata positiva per € 10,44 miliardi, in aumento del 46%, mentre la Raccolta Netta Gestita ha raggiunto € 7,64 miliardi, in crescita del 91% rispetto allo scorso anno.

Entrambi i risultati rendono il 2024 il miglior anno della storia di Banca Mediolanum. I Crediti Erogati ammontano a € 3,09 miliardi, il 4% in più rispetto all’anno precedente. Inoltre i Premi Assicurativi delle Polizze Protezione hanno registrato una crescita dell’11%, attestandosi a € 206,1 milioni. Il numero dei Family Banker è pari a 6.415, in crescita del 3%, mentre il totale dei Clienti si attesta a 1.918.600, in aumento del 7% anno su anno.

“Grazie a questi risultati economici il Consiglio d’Amministrazione proporrà all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione. Questi successi non sarebbero stati possibili senza l’impegno e la dedizione di tutti i collaboratori del Gruppo. Ed è per questo che, con grande gratitudine e riconoscenza, ho deciso insieme al Consiglio di Amministrazione di distribuire un bonus straordinario a ogni collaboratore, dipendente di sede o Family Banker della Rete, di 2.000 euro” ha sostenuto Doris.

Le previsioni per il 2025

E il 2025? L’istituto fondato da Ennio Doris prevede una raccolta netta in risparmio gestito ancora molto sostenuta, con volumi simili al 2024. Il margine da Interessi 2025 sarà in riduzione del 5% rispetto al precedente esercizio, così il cost/Income Ratio anch’esso inferiore al 40% e il Costo del Rischio sarà pari a circa 20 bps. Inoltre il dividendo 2025 si prevede in crescita rispetto al dividendo base 2024 di € 0,75.