Banca Mediolanum: ad agosto raccolta gestito tocca record di 753 milioni di euro

Raccolta netta totale di 486 milioni (6,82 miliardi nei primi 8 mesi) con una raccolta netta in risparmio gestito di 753 milioni (4,85 miliardi nei primi 8 mesi). Questi i numeri ottenuti da Banca Mediolanum per il mese di agosto 2024.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta:

“Prosegue in maniera eccellente l’andamento commerciale, con flussi per 753 milioni di euro in risparmio gestito che attestano il nostro miglior agosto di sempre. E’ un risultato di cui sono estremamente soddisfatto, considerati anche i minori volumi che solitamente caratterizzano i mesi estivi e la marcata volatilità verificatasi proprio in agosto. In questi primi 8 mesi del 2024 abbiamo raggiunto il notevole livello di quasi 5 miliardi, segnale della grande fiducia che i clienti ripongono nel nostro istituto e nella consulenza di qualità dei Family Banker. Ripartiamo a settembre forti dei 6,8 miliardi di raccolta totale, con il lancio di nuove iniziative per accrescere ulteriormente la nostra quota di mercato.

I nuovi finanziamenti erogati ammontano 166 milioni (1,75 mld da inizio 2024), i premi polizze protezione sono pari a 14 milioni (126 mln da gennaio).

Le previsioni per il 2024

Nelle scorse settimane il gruppo aveva alzato il velo sui conti semestrali da cui è emersa una raccolta netta totale dei family banker estremamente positiva per 5,66 miliardi in aumento del 21% anno su anno, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 3,09 miliardi, in aumento del 43%.

Con riferimento all’esercizio 2024, Banca Mediolanum si aspetta una raccolta netta in risparmio gestito a 6,5-7 miliardi di euro, un margine da Interessi 2024 atteso in crescita di circa il 10% rispetto al precedente esercizio, stabile nel 2025.

Inoltre il Cost/Income Ratio si stima in linea con i valori registrati nell’esercizio 2023 a circa 40% e il costo del rischio è in linea con l’esercizio 2023 a circa 20 bps. Inoltre il dividendo 2024 è in crescita rispetto all’esercizio precedente (soggetto ad approvazione).

L’offerta per attrarre nuovi clienti

Doris sottolinea il lancio di una nuova campagna, “attiva fino a fine ottobre per attrarre nuovi clienti e nuova liquidità, che offre il 5% annuo lordo per somme vincolate a 6 mesi, condizioni estremamente interessanti nell’attuale contesto dei tassi di interesse”.

Come funziona? Basta aprire un conto corrente entro il 31 ottobre 2024, accreditare lo stipendio sul conto corrente e vincolare gratuitamente le somme entro il 30 novembre 2024 in modo pratico e veloce attraverso l’app Mediolanum o dal proprio Internet Banking.