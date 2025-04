Banca Mediolanum, a marzo la raccolta dei family banker si è attestata a 1,29 mld di euro

Symphonia SGR continua a investire in innovazione e operatività con l’ingresso di Vincenzo Marchese come nuovo Head of IT & Operations. Con un’esperienza consolidata in realtà come Mediobanca, Accenture e KPMG Advisory, Marchese guiderà la trasformazione tecnologica della società, puntando su digitalizzazione, efficienza operativa e valorizzazione dei talenti.