Banca Mediolanum, a gennaio la raccolta netta è pari a 435 mln

Banca Mediolanum ha reso noto i risultati commerciali del mese di gennaio 2021. La raccolta netta messa a segno dai consulenti finanziari e private banker di Basilio è stata pari a 435 milioni di euro, in calo rispetto ai risultati registrati nell’analogo periodo del precedente esercizio quando aveva beneficiato di un importante aiuto del risparmio amministrato.

L’erogazioni di mutui e prestiti nel mese di gennaio è stata pari a 236 milioni mentre la raccolta polizze protezione ammonta a 9,4 milioni di euro.

“Prosegue con l’avvio del 2021 il trend estremamente positivo dei volumi commerciali, nonostante gennaio sia solitamente un mese contrassegnato da forte stagionalità. I 680 milioni complessivi segnano un eccellente risultato soprattutto per il mix dei suoi componenti, ottenuto grazie al continuo lavoro di trasformazione della liquidità in asset gestiti già osservato nel secondo semestre dello scorso anno. Infatti, la parte del leone viene giocata dai forti flussi in risparmio gestito, superiori a 300 milioni e circa il doppio rispetto al 2020, caratterizzati da grandissima qualità vista la prevalenza di soluzioni di investimento di lungo periodo come le polizze unit-linked a vocazione azionaria.

La raccolta in risparmio amministrato evidenzia l’ottima crescita della base clienti pur essendo più contenuta rispetto a quella dello scorso anno, che beneficiava di una promozione straordinaria sui depositi.

Si conferma l’incremento delle erogazioni di credito alla clientela e della raccolta in polizze legate alla protezione della persona, a dimostrazione dell’attenzione a tutti i bisogni finanziari che riguardano i nostri clienti. I due business inoltre sostengono la diversificazione dei ricavi ricorrenti, caratteristica che contraddistingue l’unicità del nostro modello rispetto alla concorrenza” ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum.