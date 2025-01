Banca Investis nomina Diego Ciapetti come nuovo Head of M&A

Banca Investis annuncia l’ingresso di Diego Ciapetti come nuovo Head of M&A nella Direzione Capital Markets & Corporate Advisory guidata da Christian Basellini. Con oltre dieci anni di esperienza in operazioni di M&A per un valore complessivo di oltre 20 miliardi di euro, Ciapetti rafforzerà le competenze del Gruppo nel supportare le imprese italiane in operazioni finanziarie complesse, confermando l’impegno di Banca Investis nell’innovazione e nella crescita strategica.

La nomina di Banca Investis

In particolare, secondo quanto si legge nella nota ufficiale della società, “Banca Investis è lieta di annunciare un importante rafforzamento nella Direzione di Capital Markets & Corporate Advisory, guidata da Christian Basellini. Fa infatti il suo ingresso nel Gruppo Diego Ciapetti che avrà il compito di coordinare le attività di fusioni e acquisizioni di clienti corporate che operano nel mercato italiano”.

Chi è Diego Ciapetti

Laureato in Finance presso l’Università Bocconi di Milano, Diego Ciapetti vanta un’esperienza di oltre dieci anni nel mercato italiano ed europeo dell’M&A oltre che esperienze pregresse, sia accademiche che lavorative, in Germania, Spagna, Stati Uniti e Cina. Nel 2014 è entrato nel dipartimento Corporate & Investment Banking di Mediobanca, dove, dal 2024 ha ricoperto il ruolo di M&A Director. Diego ha seguito operazioni di finanza straordinaria per un valore complessivo di oltre 20 miliardi di euro, sviluppando competenze trasversali anche nel campo della finanza immobiliare, capital structure advisory ed elaborazione di piani strategici in contesti complessi, distinguendosi anche per il suo impegno nella formazione dei giovani talenti.

Il valore aggiunto nell’M&A