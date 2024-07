Banca Investis lancia Niwa, la app che fa dialogare cliente e banker

Banca Investis annuncia il lancio di Niwa Next Intelligent Wealth Advisor, una nuova App che – sfruttando il potenziale dell’intelligenza artificiale – accompagna i clienti in un mercato sempre più complesso.

NIWA – spiega una nota – offre un nuovo modo di dialogare e confrontarsi con la banca e con i propri banker. Gli utenti dell’App possono interagire con un digital junior banker in qualsiasi momento della giornata, grazie alle conversazioni A.I.-powered, possono comunicare con il proprio banker e visualizzare proposte di investimento direttamente dall’App.

Inoltre, con NIWA – prosegue la nota – i clienti della banca possono avere sempre a disposizione analisi e grafici dettagliati per monitorare l’andamento dei propri investimenti in tempo reale e, grazie alla selezione delle notizie finanziarie tratte da fonti autorevoli e all’expertise di Symphonia SGR, possono essere aggiornati sul mondo della finanza con le notizie più rilevanti e i contenuti più interessanti.

“Il lancio di oggi segna un importante traguardo nel nostro Uncommon Journey iniziato con la presentazione del Piano Strategico 2024-26. In quell’occasione avevamo annunciato, tra le altre cose, l’impegno a sviluppare una piattaforma digitale rivolta ai clienti in consulenza supportata dall’A.I., che potesse offrire servizi e prodotti che si basano su elevate competenze, tecnologia ed esclusività” ha commentato Stefano Vecchi, ceo di Gruppo Banca Investis. “NIWA è una App innovativa. NIWA, in giapponese, significa giardino e la nostra App è uno spazio digitale dove è possibile dialogare, porre domande e ottenere risposte immediate, ricevere informazioni e aggiornamenti su argomenti di interesse del cliente. Abbiamo dedicato gli ultimi sei mesi a questo progetto, che ci permette di essere i primi nel settore a rendere concreta l’esperienza di interazione tra Intelligenza Artificiale e cliente nel contesto finanziario. Stiamo anche lavorando per arricchire i contenuti e le esperienze dedicate a temi che renderanno la App ancora più completa, personale ed esclusiva” ha aggiunto Luca Giacobbe, Chief Operation Officer di Gruppo Banca Investis.

Banca Investis ha sviluppato NIWA in collaborazione con diversi partner: Bain & Company ha supportato il Gruppo con attività di consulenza strategica e lo sviluppo dell’User Experience Design, Codermine per lo sviluppo dell’App, IF per la parte di motori finanziari, Expert AI per il perfezionamento del motore di Intelligenza Artificiale e BestFit per l’analisi delle caratteristiche psicografiche dei clienti.