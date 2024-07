Banca investis lancia la nuova divisione Corporate Advisory & Capital Markets

Il Gruppo Banca Investis annuncia la creazione di una nuova divisione dedicata a Corporate Advisory & Capital Markets, con focus su Equity Capital Markets ed M&A, accogliendo nuove figure di spicco nel suo organico. Christian Basellini assume il ruolo di Head of Corporate Advisory & Capital Markets, affiancato da Marco Pelosi come Head of Capital Markets e Dario Sala come Corporate Advisory & Capital Markets Senior Specialist. Ad annunciarlo è la stessa società con una nota ufficiale.

La strategia del Gruppo

In particolare, questa nuova divisione sottolinea la strategia del Gruppo di integrare le sue linee di business, dal private banking all’asset management e all’investment banking, per offrire servizi personalizzati e indipendenti ai clienti. Investis Advisory, specializzata in corporate advisory, continuerà a operare sotto la guida di Basellini.

L’obiettivo crescita

“La nascita di questa nuova divisione rappresenta per noi la capacità di espandere le nostre competenze e di rafforzare la linea di business dedicata alle operazioni di Equity Capital Markets. Nel corso dell’ultimo anno, le attività di M&A portate avanti da Paolo Fassio e Roberto Testore hanno contribuito a incrementare il nostro portafoglio clienti e a consolidare la nostra presenza in nuovi mercati locali, confermando la bontà del nostro modello altamente personalizzato. Siamo certi che le esperienze del team guidato da Christian Basellini saranno un valore aggiunto per amplificare le sinergie tra le varie divisioni del Gruppo” ha commentato Stefano Vecchi, CEO di Gruppo Banca Investis.

I profili dei nuovi ingressi

Christian Basellini vanta una solida esperienza nel campo della gestione delle attività relative a operazioni di Equity Capital Markets e, in oltre venti anni di attività, ha seguito alcuni dei più importanti deal di ECM e M&A in Italia, con anche importanti partecipazioni in operazioni internazionali. Entrato in Mediobanca nel 2000, Basellini ha ricoperto nel gruppo ruoli di crescente responsabilità all’interno della divisione di investment banking, tra cui quello di Head of Syndicate presso la sede di Londra e, rientrato a Milano, di Deputy Head of ECM. Il suo percorso professionale è proseguito poi in Unicredit, dove nel 2021 è stato nominato Head of ECM Italy, CEE and International markets e dove si è occupato, inoltre, di gestire l’offerta e la strutturazione delle strategie di vendita in ambito IB.

Con Christian Basellini, entrano nel Gruppo anche Marco Pelosi e Dario Sala. Entrato a far parte del team di Equity Capital Markets di Mediobanca nel 2013, Marco Pelosi si muove a Londra nel 2018 per unirsi al team ECM di Citigroup in veste di Vice President, con focus sul mercato italiano e internazionale. Rientrato a Milano, ricopre per circa 3 anni il ruolo di Director ECM in Unicredit, focalizzandosi, tra l’altro, sullo sviluppo del mercato mid-corporate. Dario Sala entra nel team del Gruppo Banca Investis dopo esperienze in Translink Corporate Finance – dove dal 2016 al 2017 ha seguito attività di M&A con un forte focus sulle PMI italiane – e in Unicredit, dove dal 2018 fa parte team di Equity Capital Markets, ricoprendo diversi ruoli tra le sedi di Milano e Londra in veste di Vice President ECM.