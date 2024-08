Banca Ifis, utile netto a 94 milioni: è la miglior semestrale di sempre

Crescere un figlio è diventato sempre più dispendioso. I costi nel primo anno di vita sono proibitivi. Per avere un’idea, per un passeggino i prezzi si muovono nella forchetta tra i 200 e gli 880 euro circa. Ma la batosta più grande arriva per latte e pappe (tra i 1.800 e 4.500 euro) e vestiti e calzature (tra i 1.100 e i 3.000 euro).