Banca Ifigest, Rizzo nuovo responsabile del mid-market m&a di L&B Partners

Il grupo Banca Ifigest ha annunciato l’ingresso di Marcello Rizzo come nuovo partner e responsabile del mid-market m&a della controllata L&B Partners. La società di advisory finanziaria indipendente specializzata nel settore infra ed energy, continua a crescere e sono previsti altri ingressi nei prossimi 2/3 anni per consolidare le nuove practice.

Lo scorso anno Banca Ifigest e L&B Partners hanno dato vita ad un nuovo gruppo bancario con un modello di business integrato e innovativo: questa realtà è ora in grado di offrire ai propri clienti un ampio e diversificato portafoglio di servizi, che spaziano dall’investment banking – comprendente finanza strutturata, M&A e debt advisory – alla gestione patrimoniale e degli investimenti (wealth e asset management).

L’ingresso di Rizzo rappresenta un ulteriore tassello strategico in questa evoluzione: la sua esperienza sarà determinante non solo per supportare la clientela di Banca Ifigest, ma anche per ampliare il perimetro operativo di L&B Partners oltre il settore energy, rafforzando la presenza nell’M&A e offrendo ai clienti soluzioni ad alto valore aggiunto, in linea con la strategia di crescita e sviluppo integrato del nuovo gruppo.