Banca Generali: assistente AI di Microsoft al servizio di dipendenti, banker e clienti

Banca Generali e Microsoft Italia insieme per una nuova collaborazione improntata all’innovazione e all’IA generativa. Lo annunciano le due società in una nota in cui spiegano che, “grazie alle soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa di Microsoft, Banca Generali accelera nell’utilizzo della tecnologia per sostenere gli obiettivi strategici dell’istituto milanese: dalla valorizzazione del patrimonio dati, al supporto nella gestione dei clienti fino alla produttività dei private banker”

Nel dettaglio Banca Generali implementa Microsoft 365 Copilot per fornire strumenti avanzati ai suoi private banker e dipendenti, oltre a creare soluzioni di AI Generativa per nuovi servizi di consulenza mirati e personalizzati per i clienti.

Microsoft 365 Copilot per i private banker di Banca Generali

Microsoft 365 Copilot è l’assistente AI progettato per aiutare le aziende a migliorare la produttività e l’efficienza e oggi è al servizio di Banca Generali. In particolare, Microsoft 365 Copilot Chat è disponibile per tutti i dipendenti e i Private Banker, inoltre il 60% dei dipendenti avrà accesso anche alle funzionalità Personal Assistant di Microsoft 365 Copilot all’interno di Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint per migliorare le attività quotidiane.

Ma la collaborazione tra Banca Generali e Microsoft non si limita all’implementazione di Microsoft 365 Copilot. Le due aziende, come si legge nella nota, stanno lavorando insieme allo sviluppo di soluzioni AI avanzate per la consulenza finanziaria, con l’intento di supportare gli obiettivi strategici dell’istituto. Queste soluzioni contribuiranno a migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi di consulenza, offrendo ai clienti un’esperienza di alto livello e nuovi servizi personalizzati.

Microsoft e Banca Generali hanno inoltre avviato l’iniziativa “AI Ambassador“, volta a promuovere l’adozione e l’integrazione dell’intelligenza artificiale all’interno della banca. Questo programma mira a formare e supportare un gruppo di esperti interni che possano guidare e facilitare l’implementazione di soluzioni AI in vari ambiti aziendali. Il programma “AI Ambassador” di Banca Generali rappresenta un passo significativo verso l’adozione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e offrire servizi innovativi ai clienti.