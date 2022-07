Banca Generali, al via la nuova multiramo per la clientela affluent

Banca Generali preme l’acceleratore sulle novità di prodotto presentando una nuova polizza multiramo dai tratti fortemente innovativi, pensata per allargare le maglie della diversificazione nei portafogli della clientela investendo sulla sostenibilità e tenendo sempre sotto controllo il livello di rischio.

Da qualche giorno, la Banca guidata dall’Ad Gian Maria Mossa (nella foto) ha messo nelle mani della propria squadra di private banker e wealth advisor BG Oltre, una polizza multiramo a vita intera e a premio unico, con allocazione fissa tra gestione separata e fondi tematici.

Oltre alla sua stessa natura, l’aspetto forse più interessante del prodotto è la soglia minima di investimento. Questa parte infatti dai 2.500 euro e conferma quindi uno dei grandi obiettivi del piano industriale 2022-24 di Banca Generali, ovvero quello di allargare la gamma d’offerta anche alla clientela affluent.

Banca Generali, le caratteristiche della nuova polizza

L’asset allocation di BG Oltre si divide tra ramo I e componente di gestito. La prima rappresenta il 10% dell’intero investimento che risulta quindi di fatto protetta da qualunque forma di volatilità di mercato. L’allocazione della quota restante è invece personalizzabile direttamente dal cliente che ha facoltà di scegliere la propria esposizione verso una o più delle tre linee di fondi interni sviluppati da Banca Generali che investono sui grandi temi della sostenibilità legati al benessere delle persone, all’ambiente e alla trasformazione digitale.

L’innovazione nella selezione è inoltre accompagnata da un modello proprietario di gestione del rischio sviluppato da Banca Generali basato su 7 fattori quantitativi e qualitativi sintetizzati in un unico “advise” sintetico che consentono di volta in volta di ridurre o di incrementare le componenti più rischiose di portafoglio. Per ridurre il rischio di mercato e rendere maggiormente efficiente la gestione dei portafogli, inoltre, Banca Generali ha scelto di far ricorso a futures sui principali indici così da coprire le eventuali minusvalenze sulla componente azionaria.