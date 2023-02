Venerdì scorso è stata perfezionata la cessione al Banco di Desio di due rami d’azienda, formati da sportelli bancari di Bper Banca e Banco di Sardegna. La cessione entrerà in vigore da oggi 20 febbraio 2023, e si inserisce “nella più ampia operazione di acquisizione e successiva fusione di Banca Carige da parte di BPER Banca” si legge nel comunicato stampa di Bper.

Così come da accordi firmati il 3 giugno dell’anno scorso, Bper Banca spiega in un comunicato che “sono stati sottoscritti i contratti definitivi per la cessione a Banco di Desio e della Brianza (“Banco Desio”) di due distinti rami d’azienda composti da n. 8 sportelli bancari di proprietà del Banco di Sardegna e da n. 40 sportelli di proprietà di Bper Banca rivenienti dalla recente fusione con Banca Carige”.

Con l’entrata di Carige nel Gruppo Bper tutti i correntisti hanno cambiato Iban e hanno dovuto cambiare i collegamenti online. Ora la filiale di Ventimiglia che da Carige era diventata Bper cambia già nome e diventa Banca Desio. I correntisti dovranno cambiare nuovamente tutto, e dunque subire ulteriori disagi.

Bper-Desio, F24 da rifare caos per i contribuenti

Molti correntisti di Banca Bper (ex Carige) si sono visti scartare il pagamento dei moduli F24 (per imposte e contributi), in quanto nel passaggio a Banca di Desio non è stato accettato il nuovo codice bancario (inserito in procedura) e ora dovranno rifare le procedure, con contestuale addebito tardivo e gli addebiti che ne conseguono.

Tutti i pagamenti online, quindi, sono da rifare ma risulteranno tardivi. Il commercialista interpellato dall’Ansa, Marco Prestileo, denuncia: