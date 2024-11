Bain e Banca Investis lanciano NIWA: consulenza in tempo reale con l’AI

Banca Investis, in collaborazione con Bain & Company, ha presentato NIWA, una piattaforma innovativa che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per offrire consulenza finanziaria in tempo reale. Pensata per clienti ad alto patrimonio netto, l’app funge da “junior banker digitale” e propone un’esperienza bancaria personalizzata grazie a funzionalità avanzate come un chatbot interattivo e analisi di mercato su misura. Sviluppata in soli sette mesi, NIWA segna un punto di svolta nei servizi bancari, aumentando l’interazione e il coinvolgimento con i clienti.

La strategia di Bain sull’AI

Bain & Company ha annunciato un’importante collaborazione per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa nei settori bancario, delle utilities e dell’istruzione. In particolare, ha collaborato con Banca Investis per il lancio di NIWA, una piattaforma innovativa che offre ai clienti bancari consulenza sugli investimenti in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale generativa.

Come funziona NIWA

Progettata e pensata per soddisfare le esigenze di clienti con un alto patrimonio netto, NIWA è stata sviluppata per fungere da “junior banker digitale”, migliorando l’esperienza utente attraverso funzionalità finanziarie altamente personalizzate. Tra le principali caratteristiche dell’app spicca un chatbot basato sull’AI, in grado di fornire risposte immediate e in tempo reale su domande relative ai portafogli di investimento. Questo strumento non solo aumenta la frequenza dei punti di contatto tra clienti e banca, ma facilita un’interazione continua e senza interruzioni, rendendo l’esperienza bancaria più fluida ed efficiente.

Il supporto ai clienti