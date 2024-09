Baillie Gifford, stile growth e lungo termine per scovare le Amazon di domani

Uno stile d’investimento growth, la view fissa sul lungo termine e la voglia di continuare a investire nelle migliori aziende senza inseguire il mercato per scoprire le Amazon di domani (titolo acquisito in portafoglio dal 2004, totalizzando un impressionante +8832%). Questa in buona sostanza la vision di Baillie Gifford, che oggi ha annunciato in una conferenza stampa tenutasi in pieno centro a Milano la nomina di Silvia Conti come Country Head per l’Italia, a cui ha partecipato oltre alla manager italiana anche Stuart Dunbar, partner del gestore scozzese.

La strategia di Baillie Gifford in Italia

In particolare, Baillie Gifford, gestore attivo globale con sede a Edimburgo e con un patrimonio in gestione di 264 miliardi, con la nomina di Silvia Conti a Country Head per l’Italia, responsabile dei clienti e dello sviluppo del business, rilancia il piano di espansione nell’Europa Continentale volto a rafforzare la presenza della società nel Bel Paese, mercato in cui opera sin dal 2005. Oltre a Silvia Conti, Baillie Gifford ha nominato Jake Halliday come Responsabile per lo sviluppo dei Paesi Nordici. Il gestore ha allargato sempre di più il proprio raggio d’azione nel nostro Paese, raggiungendo i 300 milioni di patrimonio e iniziando anche a investire su alcune aziende nostrane. Si tratta, in particolare, di titoli come Moncler, Bending Spoons, Ferrari e Brunello Cuccinelli. Piccoli gioielli tricolore, che possono garantire una crescita sostenibile in un’ottica di lungo periodo, nel pieno stile adottato dall’asset manager scozzese.

Il ruolo di Silvia Conti

Silvia Conti, già responsabile dello sviluppo commerciale di Baillie Gifford per il sud Europa, sarà basata ad Amsterdam, l’hub dell’azienda per l’Europa continentale, e avrà il compito di rafforzare e ampliare i rapporti consolidati sviluppati in oltre vent’anni con primari investitori istituzionali italiani, tra cui fondi pensione, fondazioni ed enti locali, perseguendo anche nuovi accordi all’interno di questi canali. Silvia, entrata in Baillie Gifford nel 2023, ha un’esperienza decennale nel settore del risparmio gestito.

La filosofia d’investimento

Sin dalla propria fondazione nel 1908, Baillie Gifford ha adottato un approccio di investimento di lungo termine basato sull’identificazione precoce di società sia quotate sia private con grandi prospettive di crescita sostenibile (growth), sostenendole su un arco di tempo pari a cinque-dieci anni o anche superiore. Baillie Gifford è detenuta al 100% dai 58 partner della società, tutti esperti del settore, ed è già presente con propri uffici a Edimburgo, Amsterdam, Dublino, Francoforte, Hong Kong, Londra, New York, Shanghai, Toronto e Zurigo.

Le competenze per battere i bias emotivi

Stuart Dunbar, partner di Baillie Gifford, ha dichiarato: “Gli investimenti a lungo termine possono essere talvolta difficili, quando gli investitori si basano solo sulle notizie a breve termine e sulle speculazioni che generano volatilità nei prezzi delle azioni. Noi indirizziamo tutti i nostri sforzi alla ricerca di società che hanno il potenziale di moltiplicare i propri utili attuali su un orizzonte di cinque o più anni e beneficiamo nell’avere clienti che capiscono come la sovraperformance a lungo termine richieda resilienza e pazienza. Nella nostra azienda, l’autonomia e l’indipendenza garantite dall’assenza di azionisti esterni sono alla base del nostro approccio che ci permette di comprendere il processo reale di impiego del capitale e di creazione di ricchezza all’interno delle società in cui investiamo. In definitiva, i prezzi delle azioni seguono la crescita reale degli utili. Non investiamo genericamente sul mercato azionario: poche aziende hanno il potenziale di essere veramente eccezionali. Quelle che hanno opportunità considerevoli, investono costantemente per sfruttare il proprio potenziale e hanno una gestione ambiziosa e allineata, quindi possono offrire risultati d’investimento davvero notevoli. Il nostro scopo è cercare di identificarle prima che il loro potenziale sia compreso da tutti”.

I titoli vincenti nell’era delle transizioni