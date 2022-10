Azioni, quali sono i titoli growth più cercati in Europa?

Le azioni growth hanno dominato il 21° secolo. Meta, Amazon, Alphabet e Starbucks sono solo alcune delle aziende che hanno registrato enormi guadagni percentuali. Un titolo growth è qualsiasi quota di una società che dovrebbe crescere a un tasso significativamente superiore alla crescita media del mercato. I prezzi delle azioni, le entrate o i profitti fluiscono a tassi più rapidi rispetto al mercato, il che significa che alcuni investitori scelgono titoli growth per guadagnare profitti dal rapido apprezzamento del prezzo che offrono, piuttosto che reddito da dividendi.

27 paesi europei hanno Google come l’azione growth più ricercata, il che lo rende il più popolare del continente. Il paese con il maggior numero di ricerche mensili è la Germania, le azioni Google sono cercate 149.000 volte al mese.

Altri paesi con ricerche mensili elevate per azioni Google includono i Paesi Bassi, con 122.000 ricerche e la Turchia con 115.000 ricerche al mese. Un totale di 20 paesi europei hanno Facebook come il titolo growth più ricercato. Il paese con il maggior numero di ricerche al mese è l’Ucraina, con 107.000 ricerche al mese.

Altri paesi con risultati di ricerca elevati per Facebook includono il Regno Unito con 87.000 ricerche al mese e l’Italia con 69.000. L’Armenia è stato l’unico paese a legare sia su Google che su Facebook, con 2.600 ricerche mensili ciascuno. Michael Hewson, Chief Market Analyst di CMC Markets ha dichiarato:

“Google e Facebook stanno dominando come i titoli growth più popolari in tutta Europa. Entrambe queste società hanno un’enorme influenza sul mercato e sui media, motivo per cui molti europei stanno cercando di investire in esse. Possiamo vedere che paesi come il Regno Unito, l’Italia e l’Austria stanno producendo migliaia di ricerche ogni mese per questi due titoli”.