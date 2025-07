Azimut: raccolta netta di 1,5 miliardi a giugno

Il Gruppo Azimut ha chiuso il mese di giugno 2025 con una raccolta netta totale pari a 1,5 miliardi di euro, confermando un primo semestre molto positivo. Sommando i risultati da inizio anno, la raccolta netta raggiunge 9,0 miliardi di euro, avvicinandosi così con largo anticipo all’obiettivo fissato per il 2025, che è di oltre 10 miliardi di euro.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Azimut: masse gestite in crescita

Il dato di raccolta si accompagna alla crescita delle masse gestite complessive, che a fine giugno hanno toccato quota 112,8 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto all’inizio dell’anno. Un risultato che rafforza la posizione di Azimut ai vertici del risparmio gestito italiano.

Soddisfazione espressa da Alessandro Zambotti, CEO e CFO del Gruppo Azimut, che ha commentato:

“Con la raccolta netta di giugno abbiamo già raggiunto in soli sei mesi il 90% del nostro obiettivo annuale, risultando ancora una volta ai vertici dell’industria italiana del risparmio gestito, con una raccolta pari a circa il doppio rispetto ai competitor quotati.”

Zambotti ha sottolineato come il successo sia frutto della forza della piattaforma globale e della qualità delle soluzioni di investimento, evidenziando in particolare la domanda elevata per i fondi Azimut, soprattutto in Italia e Turchia, e nel comparto dei private markets.

Il Gruppo continua a investire nella propria espansione internazionale, grazie a nuove partnership di distribuzione a Hong Kong, al rafforzamento delle attività istituzionali in Egitto e Messico, e ai risultati molto positivi del Wealth Management a Dubai e Singapore.

Anche le affiliate strategiche di Azimut hanno registrato ottime performance, contribuendo in modo significativo al consolidamento dei risultati complessivi.

Obiettivi per la seconda metà dell’anno

Guardando ai prossimi mesi, Zambotti ha concluso: “Affrontiamo la seconda metà dell’anno restando concentrati sul consolidamento della nostra leadership e sulla creazione di valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder.”

Il Gruppo Azimut si prepara quindi a superare il target prefissato per il 2025, con una traiettoria di crescita che conferma la sua posizione di riferimento nel panorama del risparmio gestito, in Italia e a livello globale.